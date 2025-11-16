台股週報》靜待輝達財報 大盤止跌訊號
由於AI股估值偏高、且美國聯準會12月降息機率大減，使得台股加權指數跟隨美股回落，上週收在27,397.5點，單週下跌253.91點，週線2連黑。展望本週，輝達將公布財報，雖然以往皆優於分析師預期，但是市場往往提前反應，而如今美國科技股回檔，壓低市場期待，有利股價反映基本面。
上週三大法人同步賣超，外資大砍981.78億元，投信賣超26.48億元，自營商也連2週減碼，三大法人合計賣達1,157.18億元。其中，長榮航遭賣超8.4萬張最多；其餘有中石化、鴻海、台新新光金、仁寶等，可看出電金傳權值股都被倒貨。在買超部分，力積電獲買超10.2萬張居冠；第二名南亞有9.8萬張，另有三商壽、台塑、台化等。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉分析，在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股也面臨修正，現在市場雖然出現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強。且AI需求方興未艾，包括企業對於AI投資上升但並沒有達到過去泡沫高峰，企業獲利也具有持續性未出現轉折下滑。
郭明玉進一步指出，更重要的是，已見到2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業的趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。短線震盪機率雖加大，資金往非人工智慧(AI)與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後，有望再伺機挑戰高點。
隨著AI資本支出持續擴張，郭明玉表示，台股AI相關供應鏈企業獲利同步獲得挹注，除了台灣10月出口額達618億美元，年增率高達49.7%，創歷年單月新高，台股獲利展望持續上修，2026年獲利預估已由年增11%上修至20%，相較2025年的11%年成長明顯擴大。
因此，郭明玉認為，台股長多趨勢不變，投資人可挑選具競爭優勢之產業或個股，並以AI相關科技股為首要配置，或可將台股作為主要核心配置資產，透過定期定額搭配單筆逢低加碼，掌握台股後市受惠於AI浪潮的漲升趨勢。
