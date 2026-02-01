台股週報》1月史上漲最多 本週恐挫咧等

台股元月收在32,063點，統計今(2026)年1月總共大漲3,100點，月漲10.7%，創下史上單月最大漲點。不過，上週五(1/30)美股4大指數全面收黑，台積電ADR重挫2.65％，市場預期本週台股補跌壓力升高。隨著年關將近，獲利了結賣壓出籠，專家提醒投資人須留意漲多的回檔風險。

從籌碼面觀察，三大法人上週總計賣超約217.23億元，其中投信賣超167.94億、自營商賣超226.62億元，外資逆勢連2週買超174.82億，買超的前10大股票中，以力積電9.2萬張最高、其次為中鋼9萬張、聯電7.5萬張、凱基金7.3萬張、華航6.2萬張，其餘還有台新新光金、南亞、華新、中信金、至上等個股。

廣告 廣告

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉認為，台股近期漲多後出現正乖離拉回，連續2日成交量突破9,000億元，但整體技術面仍屬強勢，指數維持在10日均線之上。不過，仍須留意季線乖離率已超過1成、年線乖離率更達3成，同時，在全球地緣政治風險仍存，且時間接近農曆春節，市場有變現的資金面需求，都可能造成短期波動走勢。

郭明玉分析，美股進入超級財報週，AMD、Google、高通、亞馬遜等重量級企業的財報與展望，將牽動台股供應鏈投資情緒。雖然短線可能震盪加劇，但就產業面來看，微軟宣布推出最強自研AI晶片「Maia 200」，並將開始導入自家超級電腦等使用，顯示AI浪潮波濤洶湧。

根據研調機構Counterpoint報告指出，主要雲端業者大力發展自研晶片，幾乎都與晶圓龍頭大廠合作，使之成為贏家。而晶圓龍頭大廠持續加碼3奈米、2奈米製程投資，郭明玉指出，意味無論是晶圓製造相關的設備廠、材料廠，甚至是具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨著資本支出擴張而受惠。

原文出處

延伸閱讀