台股週報》2025封關倒數 2026多頭可期

台股本週封關在即，上週盤中最高衝上28,590點，終場收在28,556.02點，單週大漲859.67點，週漲幅3.10%，改寫歷史新高。市場看好作夢與紅包行情，今(2025)年可望亮麗封關，收在2萬9千點不是夢，明(2026)年元月多頭行情可望延續。

從三大法人操作來看，外資上週買超190.62億元，投信賣超70.45億元，自營商買超402.9億元，三大法人合計買超523.09億元。外資上週買超第一金23.9萬張居冠，中信金、國泰金分別獲加碼11.3萬張與9.1萬張，顯示外資在封關前持續回補大型金控。電子股方面，華邦電與聯電也獲外資青睞。

針對短線盤勢看法，安聯投信台股團隊表示，台股在美科技結盟、記憶體需求增溫、美股創新高，以及美國CES 2026展即將開展，所帶動的樂觀預期等利多因素帶動下，動能可望持續增溫。

展望2026年，安聯投信台股團隊認為，台股大架構看多，挾AI題材領軍的基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動。但由於第1季到第2季營收看淡，不排除農曆年後出現合理健康修正，短線須審慎看待，中長期在AI需求強勁、企業獲利持續成長，趨勢仍樂觀。

回到基本面，安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。再依產業來看，電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，將可分別成長7%、16%。

安聯投信台股團隊進一步指出，根據美國大廠及供應鏈訪查，AI人工智慧相關需求真實且強勁，資料中心建置及AI硬體擴產延續，AI軟體及應用持續發展，競爭相當激烈；相比於投資AI軟體則可能面臨產品快速更迭風險，硬體風險相對低、訂單能見度高，且產業機會持續擴散外溢，創造台灣供應鏈更多機會。

