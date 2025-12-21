台股週指數跌1.78%！成交2.5兆撐不住 這族群慘跌8.49%

財經中心／余國棟報導

上週台股加權股價指數下跌501.67點跌幅約為1.78%，上市股票總市值達90.24兆元。（示意圖/ PIXABAY）

上週集中交易市場總成交金額為2兆5,448.34億元，全體上市股票成交金額為2兆3,519.55億元，股票成交量週轉率為3.21%。根據台灣證券交易所統計，114年12月19日發行量加權股價指數收盤為27,696.35點，較(114年12月12日)的28,198.02點下跌501.67點，跌幅約為1.78%。產業別指數方面，漲幅以建材營造類指數上漲4.02%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌8.49%為最大，未含金融類指數下跌585.77點，跌幅約為2.35%，未含電子類指數上漲248.09點，漲幅約為1.29%，未含金融電子類指數下跌35.47點，跌幅約為0.26%。

各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類8,411.76億元，占全體上市股票交易金額35.76%，第二名，電子零組件類3,510.59億元，占全體上市股票交易金額14.93%，第三名，其他電子類2,265.98億元，占全體上市股票交易金額9.63%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，玻璃陶瓷類8.77%，第二名，半導體類8.01%，第三名，電子零組件類8.00%。累計今年年初開盤迄今共236個交易日，集中市場總成交金額為97兆7,656.70億元，市場日平均成交金額為4,142.61億元，股票成交量週轉率為112.34%，股票日平均成交量週轉率為0.48%。

114年12月19日全體上市公司市場總值為新台幣90兆2,391.41億元，較(114年12月12日)市值91兆8,369.05億元減少1兆5,977.64億元，減幅約為1.74%。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

