台股週摔962點跌到爛掉 最抗跌竟然是它僅跌0.2%！
財經中心／余國棟報導
根據台灣證券交易所統計，114年11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上週(114年11月14日)的27,397.50點下跌962.56點，跌幅約為3.51%。產業別指數全面下跌，以汽車類指數下跌0.26%為最小，以電器電纜類指數下跌9.33%為最大，未含金融類指數下跌903.85點，跌幅約為3.73%，未含電子類指數下跌445.98點，跌幅約為2.36%，未含金融電子類指數下跌398.19點，跌幅約為2.93%。
本週集中交易市場總成交金額為2兆9,064.62億元，全體上市股票成交金額為2兆6,554.21億元，股票成交量週轉率為3.01%，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類1兆559.67億元，占全體上市股票交易金額39.77%，第二名，電子零組件類4,870.81億元，占全體上市股票交易金額18.34%，第三名，電腦及週邊設備類2,608.60億元，占全體上市股票交易金額9.82%。
成交量週轉率前三名產業為，第一名，玻璃陶瓷類17.63%，第二名，半導體類9.79%，第三名，電子零組件類8.48%。累計今年年初開盤迄今共216個交易日，集中市場總成交金額為87兆6,663.27億元，市場日平均成交金額為4,058.63億元，股票成交量週轉率為101.07%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。
114年11月21日全體上市公司市場總值為新台幣85兆5,376.97億元，較上週(114年11月14日)市值88兆5,893.87億元減少3兆516.90億元，減幅約為3.44%。
