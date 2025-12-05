台股週漲354點 上市公司總市值重返90兆

（中央社記者曾仁凱台北5日電）台股本週上漲354.41點或1.28%，今天集中市場指數收在27980.89點，週線連2紅，距離28000點大關僅差一步之遙。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣91兆942億元，較上週增加約1.14兆元，重返90兆元大關之上。

產業別指數方面，本週漲幅最大為塑膠類指數上漲4.01%，跌幅最大則是數位雲端類指數下跌2.78%。其他未含金融類指數上漲275.27點，漲幅約1.12%；未含電子類指數上漲255.15點，漲幅約1.35%；未含金融電子類指數上漲59.36點，漲幅約0.44%。

本週全體上市股票成交金額為2兆1588億元，股票成交量週轉率2.45%。成交金額前3名產業為半導體類，成交金額7874.04億元，占全體上市股票交易金額比重36.47%；電子零組件類成交金額4263.25億元，占比19.75%；電腦及週邊設備類成交金額2098.68億元，占比9.72%

本週成交量週轉率前3名產業分別為玻璃陶瓷類23.23%，半導體類6.61%，和電子零組件類6.54%。

累計今年初開盤迄今共226個交易日，集中市場總成交金額為92兆7207億元，市場日平均成交金額4102.69億元，股票成交量週轉率106.23%，股票日平均成交量週轉率0.47%。（編輯：楊凱翔）1141205