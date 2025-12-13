【台股週盤兵法】博通暴跌拖累晶片股 陳學進：多頭甩轎拉回找買點！

財經中心／余國棟報導

台股在高檔整理中仍維持偏多結構。然美股主要指數週五（12）日全數收墨，博通暴跌拖累晶片股表現，為下週盤勢蒙上一層陰影。（示意圖／PIXABAY）

台股本週延續多頭格局，在國際股市氣氛穩定、資金面未見明顯緊縮下，指數震盪走高。根據台灣證券交易所統計，114年12月12日發行量加權股價指數收在28,198.02點，較前一週（12月5日）上漲217.13點，週漲幅約0.78%，上市股票總市值來到91.84兆元，台股在高檔整理中仍維持偏多結構。然美股主要指數週五（12）日全數收墨，博通暴跌拖累晶片股表現，為下週盤勢蒙上一層陰影。

倫元投顧陳學進分析師認為，由於指數從17306點起漲以來，已累積一大波段的漲幅之後，雖然在28500點關卡附近，可能還會再磨上一段時間，若依過往經驗，多頭中段整理的過程中，通常約需2~3個月左右，一則測試市場的持股信心及韌性，再者，就是養空誘空，等待東風到來，再往上軋一波上去；隨著AI持續驅動全球經濟及相關AI鏈營運成長向上、以及下任Fed主席熱門人選逐步浮現，在資金面寬鬆不變下，預期這個時間應該不會等太久，如所言：「多頭甩轎拉回」反而是低接上車的機會。

倫元投顧陳學進分析師認為，全球經濟及相關AI鏈營運成長向上、以及下任Fed主席熱門人選逐步浮現，在資金面寬鬆不變下，預期這個時間應該不會等太久，如所言：「多頭甩轎拉回」反而是低接上車的機會。（圖／陳學進）

從盤面結構觀察，金融股本週表現穩健，多檔金控股價續創波段新高，成為撐盤的重要力量。法人分析，在利差環境仍具優勢、加上市場對股利政策與配息穩定性的期待，金融族群在高檔震盪市況中，具備防禦與收益雙重特性，持續吸引中長線資金進駐。

中小型股則呈現題材快速輪動的特性，短線操作氣氛濃厚。在指數位處相對高檔之際，市場追價意願轉趨保守，資金更傾向集中於基本面具支撐、或具明確產業題材的族群，短線漲多個股震盪幅度也隨之放大。產業別指數方面，本週走勢呈現明顯分歧，漲跌幅差距拉大。電機機械類指數大漲4.37%，成為本週最強勢族群，反映市場資金持續卡位具備景氣回溫與訂單能見度題材的族群；反觀油電燃氣類指數重挫4.53%，成為表現最疲弱的類股，主要受到能源價格波動與政策變數影響，資金明顯轉趨保守。

啟發投顧容逸燊分析師表示，在FED降息影響下，使亞股創下歷史新高後出現短線調節，但外資期現貨並未大賣，預估影響應只有短線，後續需注意美元是否轉強，若台幣持續走貶則使外資回補延後。內資股中記憶體股只剩華新集團抗跌，被動元件及PCB漲勢同樣集中在少處股票，若持續量縮環境，族群輪動節奏將持續，目前PCB及CPO仍有指標代表持續創高。

法人普遍認為，大盤下週仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但操作難度將隨指數走高而增加。短線來看，國際變數仍需留意，包括美國利率政策動向、科技股財報表現與地緣政治風險，皆可能影響市場情緒。在指數位於高位區間下，投資人宜提高風險意識，避免過度追價。下週操作心法可聚焦「不追高、選族群、重節奏」。布局上以具基本面支撐的權值股與金融股作為核心，搭配具成長題材的產業族群，採取分批進出、逢回布局策略；對於短線漲幅過大的個股，則宜留意震盪風險。

