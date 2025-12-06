【台股週盤兵法】外資賣過頭？2因素嘎空行情開打 朱成志：重返2萬8

財經中心／李宜樺報導

萬寶投顧董事長朱成志在個人YT頻道「朱成志華山論劍_marbo」點出台股本週關鍵：外資上個月狂賣台股3749億元、台積電12萬6000張，如今被迫回補，形成實實在在的「嘎空行情」。最新一個交易日外資大買369億元，指數直逼28000點，期貨空單雖回補2600口，仍有2萬6800多口壓在上面，他直言：「上個月賣過頭，現在只好被嘎。」

外資賣過頭 指數挑戰28554點高檔不設限



朱成志統計，台股上個月月K線跌607點，本月目前已反彈354點，他認為相當有機會把607點「補回來」，高點也不會只停在11月4日的28554點。他指出，外資11月連賣兩個月，這個禮拜回頭已經買了527億元，「如果能繼續買下去，嘎空力道還會在。」

台積電被逼回補 光環讓給中小型高價股



在美股台積電ADR小跌0.85%的情況下，台股台積電卻逆勢大漲15元，關鍵就在外資連四天回補，單日買進約8900張。朱成志說，今年台積電漲35.8%，不如去年81.3%的驚人漲幅，反而讓出光環給許多中小型高價股；指數今年漲21.5%，與去年相比只少約7個百分點，「代表外資賣台積電賣過頭，現在只好回來補。」

記憶體缺貨失控 創見群聯南亞科成多頭兵器



談到族群結構，他點名記憶體已經「缺到失控」。從創見寄給客戶的英文信可以看到，從10月開始，SanDisk、三星不再給新貨，接著一週內報價暴漲58%到100%，DDR4某些三星特殊規格價格甚至高於DDR5，顯示供需嚴重失衡。創見這種「規規矩矩的模組公司」先前一直跌，現在也開始反彈；群聯手握龐大庫存，庫存金額達315億元、是股本的15倍，「抱著一缸子的記憶體等漲價」。南亞科則受惠現貨價上漲，他提到，先前股價跌破台塑集團第二次出脫的平均價145.23元時，就視為「低接區」，現在股價在153元附近，市場對未來獲利想像仍在。

散裝航運與機器人 題材股暴漲暴跌不宜戀戰



相較之下，他對散裝航運與機器人概念股態度保守。散裝航運如新興、中航、四維航前一日齊攻漲停，隔天新興就跌停，他直言「不好操作」，即便BDI指數往上，這種低基期題材熱度多屬短打。機器人概念股方面，美國喊多、台股相關個股新聞滿天飛，但像所羅門僅賺0.8元、本益比偏高，隱漢財報持續虧損，他強調自己「不推薦純題材股票」，提醒投資人別只追風頭。

光通訊與CCL領軍 高價股成下一波比價軸心



在高價股戰場上，他看好有實際獲利支撐的成長股。建策股價從756元一路攻到3000元，EPS約35元；微影營收年增1.6倍，被形容為「大好」，偽創股價跌破140元時他就認為「相對有看頭」，如今已回到151元。CCL族群中，台光電成為率先突破千元的指標股，目前在1500元上下盤整，台藥則幾乎每月營收創高，呈現高姿態整理。光通訊方面，IET-KY與光聖宣布換股，IET-KY攻上漲停，朱成志點名，同屬光通訊、且曾經股價超過IET-KY的環宇，未來也有「隨時跟上」的機會。

