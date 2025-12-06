【台股週盤兵法】外資賣過頭？2因素嘎空行情開打 朱成志：重返2萬8
財經中心／李宜樺報導
萬寶投顧董事長朱成志在個人YT頻道「朱成志華山論劍_marbo」點出台股本週關鍵：外資上個月狂賣台股3749億元、台積電12萬6000張，如今被迫回補，形成實實在在的「嘎空行情」。最新一個交易日外資大買369億元，指數直逼28000點，期貨空單雖回補2600口，仍有2萬6800多口壓在上面，他直言：「上個月賣過頭，現在只好被嘎。」
外資賣過頭 指數挑戰28554點高檔不設限
朱成志統計，台股上個月月K線跌607點，本月目前已反彈354點，他認為相當有機會把607點「補回來」，高點也不會只停在11月4日的28554點。他指出，外資11月連賣兩個月，這個禮拜回頭已經買了527億元，「如果能繼續買下去，嘎空力道還會在。」
台積電被逼回補 光環讓給中小型高價股
在美股台積電ADR小跌0.85%的情況下，台股台積電卻逆勢大漲15元，關鍵就在外資連四天回補，單日買進約8900張。朱成志說，今年台積電漲35.8%，不如去年81.3%的驚人漲幅，反而讓出光環給許多中小型高價股；指數今年漲21.5%，與去年相比只少約7個百分點，「代表外資賣台積電賣過頭，現在只好回來補。」
記憶體缺貨失控 創見群聯南亞科成多頭兵器
談到族群結構，他點名記憶體已經「缺到失控」。從創見寄給客戶的英文信可以看到，從10月開始，SanDisk、三星不再給新貨，接著一週內報價暴漲58%到100%，DDR4某些三星特殊規格價格甚至高於DDR5，顯示供需嚴重失衡。創見這種「規規矩矩的模組公司」先前一直跌，現在也開始反彈；群聯手握龐大庫存，庫存金額達315億元、是股本的15倍，「抱著一缸子的記憶體等漲價」。南亞科則受惠現貨價上漲，他提到，先前股價跌破台塑集團第二次出脫的平均價145.23元時，就視為「低接區」，現在股價在153元附近，市場對未來獲利想像仍在。
散裝航運與機器人 題材股暴漲暴跌不宜戀戰
相較之下，他對散裝航運與機器人概念股態度保守。散裝航運如新興、中航、四維航前一日齊攻漲停，隔天新興就跌停，他直言「不好操作」，即便BDI指數往上，這種低基期題材熱度多屬短打。機器人概念股方面，美國喊多、台股相關個股新聞滿天飛，但像所羅門僅賺0.8元、本益比偏高，隱漢財報持續虧損，他強調自己「不推薦純題材股票」，提醒投資人別只追風頭。
光通訊與CCL領軍 高價股成下一波比價軸心
在高價股戰場上，他看好有實際獲利支撐的成長股。建策股價從756元一路攻到3000元，EPS約35元；微影營收年增1.6倍，被形容為「大好」，偽創股價跌破140元時他就認為「相對有看頭」，如今已回到151元。CCL族群中，台光電成為率先突破千元的指標股，目前在1500元上下盤整，台藥則幾乎每月營收創高，呈現高姿態整理。光通訊方面，IET-KY與光聖宣布換股，IET-KY攻上漲停，朱成志點名，同屬光通訊、且曾經股價超過IET-KY的環宇，未來也有「隨時跟上」的機會。
寶佳全台破盤殺價開戰？葉國華示警1效應 恐讓房市進入修正期
曾被酸慘崩潰難過！Joeman上吳淡如節目曝 入手台積電靠1信念逆襲翻身
獨家／英特爾陳立武內憂外患仍親飛這地 與美超微將合作？證據曝光
帥過頭直言「房價還要再跌三年」 寶佳二字頭跳水潮全台擴散?
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資捧37.7億搶進台新新光金！ 這檔子公司收購日商助攻「股價連5漲」獲瘋掃7日
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電漲15元至1460元！專家看多：先不追高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
散裝船熱漲後急凍！國家隊進場撿便宜 砸近億元猛掃「這檔指標股」居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（5）日開高震盪，盤中一度翻黑下挫，終場加權指數上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，八大官股昨合計賣超66...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台積退出GaN、力積電代工、嘉晶卡位 法人評點買進個股一次看
[Newtalk新聞] AI、伺服器、高速傳輸以及國防科技等多重動能帶動下，市場走勢呈現分歧但仍具長線成長潛力。整體來看，半導體供應鏈自2025年起逐步步入健康循環，包括IC設計、晶圓代工、記憶體、PCB與散熱等領域皆展現出不同程度的復甦跡象；同時，AI PC、AI伺服器與軍用無人機等新興應用亦正成為產業的重要推升力道。 以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股名單與產業動向，包括面板驅動IC、RF、伺服器、記憶體控制器、高速傳輸、GaN化合物、PCB與散熱等主要族群，評估其2025–2026年的成長展望與獲利能力。 嘉晶 (3016) 台積電退出GaN，力積電代工。2026年切入AI伺服器，EPS 0.25/1.31元，維持買進。 聯陽 (3014) 毛利率53.1%，EPS 2.36元。4Q25營收估季減15%，毛利率持穩。2025/2026 EPS 8.9/9.07元，維持買進。 聯詠 (3034) 25年營收估衰退2.08%，26年年增6.1%。EPS 26.39/29.28元，維持中立。 穩懋 (3105) 11月營收16.21億元，年增29.6%。4Q25營收4新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連4天掃貨！外資加倉萬張00878至9.1萬張 再斥4.2億抱緊這3檔千億級ETF
[FTNN新聞網]記者曾奕語／
AI顛覆辦公市場！全球科技業傳統辦公室恐將逐漸Out
隨著人工智慧AI已成為新一輪產業競爭的核心力，加上AI及量子計劃推高能耗，AI浪潮正迅速顛覆辦公市場！仲量聯行JLL今（5）日最新公布的研究報告指出，全球科技業在規劃2025年與2026年的技術項目預算時，前五大重點預算皆與AI相關，牽動辦公空間新趨勢，未來三至五年將聚焦四大轉型趨勢，包括學習型工作場所、創新驅動投資、以人為為本的協作空間、能源效率成為設計核心，未來ABW（Activity Based Working，活動導向工作模式）辦公室將大崛起，傳統辦公室恐將逐漸Out！中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2