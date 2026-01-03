台股週盤兵法／大盤衝3萬5不是夢！12大本土投顧 預測2026走勢一次看

財經中心／李宜樺報導

12大本土投顧同步釋出2026年台股展望，高點上看3萬5千點，低點落在2萬4千點附近。投顧圈認為2026年台股將以高檔震盪為主，權值股仍是指數定錨關鍵。（示意圖／PIXABAY）

2026年台股展望正式攤牌。隨著新年度行情啟動，市場不再只是討論「會不會上3萬」，而是開始計算「哪裡是天花板、哪裡能守住」。最新曝光的12大本土投顧台股展望，罕見同步給出樂觀高點與保守低點區間，最高上看3萬5千點，最低回測落在2萬4千點附近，等於提前替2026年行情畫出一條「震盪但不翻船」的路線圖。

12大投顧 齊看3萬關卡



從中信、台新、統一、群益到富邦、國泰，多家本土投顧對2026年樂觀情境給出3萬4千點到3萬5千點不等的高點預期，顯示市場對AI、半導體與權值股續航力仍有高度共識。尤其在AI資本支出未見急縮、台積電先進製程持續推進的背景下，3萬點已不再只是口號，而是多數機構眼中的基本門檻。

廣告 廣告

低點共識 落在2萬4到2萬6



值得注意的是，儘管高點看得高，投顧圈對低點也相當務實。多數機構將2026年支撐低點落在2萬4千到2萬6千點區間，顯示即便遇到國際利空、政策變數或獲利回吐，市場普遍認為台股結構已不同以往，出現深度修正的機率相對有限。

高低差拉大 代表震盪常態



從高低點區間來看，2026年行情並非一路直線噴出，而是高檔震盪成為主旋律。投顧圈直言，指數空間還在，但操作難度升高，追價風險與選股能力將決定報酬差距。換句話說，2026年不是「閉著眼睛買就會賺」的一年，而是必須看趨勢、踩節奏。

權值股仍是定錨核心



多家投顧共同點名，台積電與AI權值股仍是撐盤關鍵，只要權值股不失速，指數就有底氣。相較之下，中小型股表現將更仰賴題材與輪動，操作上宜快進快出，避免情緒追高。

週盤兵法 關鍵在守與攻



從12大投顧給出的框架來看，2026年的週盤兵法重點只有兩個字：守與攻。守的是2萬4到2萬6的風險區，攻的是3萬以上的波段空間。對投資人而言，與其糾結會不會到3萬5，不如先想好，如果市場回檔，自己要不要接、敢不敢接。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

金融界開年報喜 新壽慶祝茶會吳東亮致詞曝

台美關稅年前宣布？ 龔明鑫回應了！

0056年除息公告 2月「這天」入帳

收盤／紅盤定錨效應發威！2026台股首交易日價量齊揚創高 終場漲386點

