【台股週盤兵法】杜金龍看聖誕行情 曝聯準會1動作牽動大盤衝上3萬

財經中心／李宜樺報導

資深證券分析師杜金龍（右）解析台股近期先殺後拉，強調12月聯準會降息機率已逼近九成。（圖／翻攝自杜金龍臉書）

台股經歷一波「先殺再拉」的驚魂震盪，資深證券分析師杜金龍形容，市場一度像「墜入無理雲霧之中」，但最後一週猛拉1200點，把先前2158點跌幅的一半以上硬拉回來，上市櫃指數重新站回所有均線之上，讓多頭情緒明顯回溫。資深分析師杜金龍在接受廣播財經節目專訪時直言，接下來關鍵就在12月聯準會是否降息，現看來降息機率已逼近九成，「怎麼壓回再推升」，將決定這一波能不能進一步挑戰更高指數空間。

資深分析師杜金龍 12月行情與降息預期

杜金龍指出，從統計資料來看，過去10年12月台股上漲機率約有八成，加上美股從感恩節到聖誕節一向是「好行情」，真正出現血色聖誕的案例，他只記得川普第一任總統、貿易戰打得昏天暗地時那一次。現在市場普遍預期聯準會12月降息，而且降息機率已逼近九成，若利多成真，將再度牽動美股與台股風向。

聖誕老公公行情 再被點名

他以波浪理論拆解這一波走勢：台股先跌2158點，再談1400多點，反彈幅度剛好逼近0.618，「今天尾盤硬把它砍下來、砍了161點，收盤價就在0.618的位置」，顯示有人花了四百多億刻意壓台積電、壓指數。依照他的經驗，只要反彈幅度正式越過0.618，12月22個交易日內再去挑戰波段高點「就很有可能」。他並提到，這個月台股約跌2%，日韓約跌2～4%，台積電回檔約9%，鴻海約12～14%，台達電回得更多，不過近期已重新走強。

三大權值股與成長族群

談到明年（2026）盤勢，他提到，法人目前對台股獲利普遍偏樂觀，預估整體上市公司EPS成長約23%，其中零組件成長約30%，被動元件、電腦周邊等族群也相當突出。觀察指數時，他特別盯三大權值股：台積電、鴻海與台達電；這一波大盤回檔約7%，台積電回9%、鴻海回12～14%、台達電從1085跌到889再拉上來，都是他研判多空節奏的重要指標。

廣告 廣告

至於高點在哪裡？他轉述法人預估，明年高點大多落在3萬3到3萬5之間，低點約在2萬4到2萬5一帶；自己則用「17306乘以兩倍」簡單估出約3萬6的空間。他認為，明年第一季高點很可能出現在農曆年前，之後第二、三季震盪整理，再從10月一路拉到2027年5月，形成最後一波「陌生段」。在這樣的劇本下，他強調，明年操作關鍵在「持股慢慢降、多做現股當沖」，在多頭裡控制節奏，而不是一路滿手衝到底。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

省半輩子存3000萬！6旬母因兒1請求不敢拒絕 晚年生活陷入破產危機

一週狂漲 1191 點 台股噴發黑馬曝光它領漲10%！

美股驚魂未定！它三年報酬爆賺2倍 數據越差買氣越強

熱門股／掌握「這」訂單！ 南亞身價大躍升

