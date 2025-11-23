【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術

財經中心／李宜樺報導

台股本週遭遇重擊，即便輝達（NVIDIA）財報亮眼，卻無法挽救美股與台股的頹勢，週五大盤更是將週四的漲幅全數回吐，週線連三黑，並一舉跌破被視為「生命線」的季線支撐。面對市場恐慌情緒蔓延，瑞元投顧分析師魏明裕在接受廣播節目專訪時提出示警，台股技術面轉弱，投資人應立即檢視手中持股，若三天內無法站回季線，務必執行「蘇黎世投資鐵律」，船沉了就趕快跳，千萬不要禱告。

註：蘇黎世投資鐵律：船如果要開始下沉的時候，不要只是禱告，要趕快想辦法脫身！

大盤季線失守 生死存亡之際？！

魏明裕指出，台股從11月初創高後，已連續三週拉回，本週更是重挫近千點。雖然週五跌破季線，但月線負乖離率已達4.57，顯示短線跌深隨時可能反彈。然而，這波反彈並非讓投資人加碼，而是「逃命波」。魏明裕強調，下週上半週是關鍵，若大盤無法在三天內強勢站回季線（約26434點），中期趨勢將正式轉空，投資人必須提高警覺，將現金部位拉高，嚴格執行減碼策略。

林昌興示警 行情下跌更考驗投資人心態

節目主持人林昌興指出，這波台股急跌讓市場陷入恐慌，但從整體結構來看，還不到「全面崩盤」的程度。「這裡雖然大盤在跌，但還不到驚濤駭浪，不過投資人一定會恐慌，」他提醒，真正困難的不是行情好時賺多少，而是面對下跌時，能否冷靜應對、守住資金。他也強調，當市場情緒悲觀、指數快速修正時，更應該重新檢視持股結構與停損策略，別讓短線恐慌吞噬長線機會。

魏明裕呼籲 莫忘「蘇黎世鐵律」保命術

「船如果要沉了，不要禱告，要趕快脫身！」魏明裕引用「蘇黎世投資鐵律」提醒散戶，許多投資人最大的通病是「只會買、不會賣」，導致獲利回吐甚至由盈轉虧。他以近期熱門股富喬（1815）、金像電（2368）為例，金像電創高後雖拉回，但操作策略應是「低檔轉強買進、爆量創高賣出」，若不懂得停利，近期回檔幅度驚人。他更點名績優股祥碩（5269），雖然EPS高達52元，但股價腰斬，證明了「會賺錢的股票才是好股票」，基本面再好，趨勢不對也得跑。

反彈減碼現金為王

面對聯準會降息態度曖昧不明，以及外資持續提款，魏明裕建議投資人操作週期必須縮短，切勿在大盤震盪時死抱股票。他強調，業餘投資人總想拿一手好牌，但職業投資人懂得在逆境中保全資金。若持股虧損擴大，務必欣然接受小額損失進行停損，「留得青山在，不怕沒柴燒」，等待大盤真正止穩訊號出現後，才有本錢反敗為勝。

