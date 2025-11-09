【台股週盤兵法】籌碼急變3警訊曝 林昌興示警：本週操作恐迎關鍵轉折

財經中心／李宜樺報導

台股本週震盪加劇，技術面已回測月線，台灣金融培訓協會理事長林昌興在《關我什麼事》節目中，談到真正牽動下週盤勢的關鍵，其實落在「籌碼急轉向」。主持人陳裴娟與財經專家林昌興點破最新警訊：散戶融資兩天大增、借券賣出跳高、外資同步賣超，顯示「上車的人越來越多、下車的人開始準備了」。林昌興直言，下週不是無腦逢低買，而是「反彈減碼、拉回慢買」的操作週。

融資連二天暴增 散戶「越跌越買」慣性再現



林昌興表示，根據證交所、期交所收盤後，所公布的最新數據，融資餘額連兩天大增，呈現散戶典型心態：「跌越多、買越多、想賺越大」。林昌興提醒，這種策略在前一段上漲波段有效，但風險在於「如果法人全部倒出來，散戶會撐不住」。尤其台股站上2萬5千點後，融資一路增加，這次又突然加碼，代表市場熱度不減，卻也意味著「該上車的人大多上車，推升力道恐有限」。

借券賣出大幅增加 法人開始反手放空



最受矚目的第二個警訊，就是法人借券賣出急增。與一般散戶融券不同，借券多由法人主導，屬於「手上沒股票、向市場借股票來空」。林昌興指出：「借券大幅增加，等同法人不只撤退，還開始反手做空。」這與融資暴衝形成強烈對比，凸顯籌碼面開始鬆動。

資券同步扭轉 短線柴火減少、行情恐變調



觀察短線資券變化，融資一路增加，但融券大幅下降，與典型多頭「資增券增」的格局相反。林昌興說，「現在是融券獲利了結、未來柴火越來越少。」這種多空力量失衡，將使短線反彈力道疲弱，指數容易震盪偏弱。

台股中最受散戶青睞的「國民ETF」0050，近期因融資大增、外資同步賣超，形成經典「散戶買、法人賣」對作格局，專家示警短線反彈恐面臨賣壓。（圖／記者師瑞德攝影）

0050、台積電籌碼亮警訊 外資賣、散戶買的經典對作



節目也特別提到0050與台積電，近期明顯出現「散戶大買、外資大賣」現象。融資下跌時買、跌越多買越多，但外資同步賣超、借券也持續增加。這代表下週台股若再反彈，勢必會面臨賣壓。

林昌興提醒，本週操作邏輯必須「反彈減碼、回檔慢買」，因為籌碼已明顯轉弱，行情將走向「震盪下滑、清洗籌碼」的階段，太過積極加碼恐承擔高風險。

