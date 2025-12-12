台股週線上漲逾200點 新台幣匯價本週盤整

台北股市本週歷經聯準會(Fed)宣布再降息1碼以及台積電除息等事件，今天(12日)在電子、金控、衛星以及封測概念股等多頭主力引領下，終場上漲173點，收28198點，週線上漲217點，連三紅。至於新台幣兌美元匯價，本週持續升值態勢，在31.2元上方游走。

全球市場本週聚焦聯準會FOMC會議，如市場預期降息1碼，將聯邦基金利率區間下調至3.5%至3.75%。令各界更關注的是聯準會同步宣布重啟購買美國國債計畫，且聯準會主席鮑爾明確指出下一步不可能升息。

富蘭克林華美投信基金經理人洪慧珊指出，聯準會的舉動意味聯準會已經從「是否降息」轉向「降息節奏」的討論；且隨著購債計畫重啟，也象徵美國量化緊縮(QT)階段性告終，Fed已從過去的「邊走邊看」模式，正式轉向更具方向性的「護航模式」。

國內投顧也認為，聯準會未來一年將持續降息，對美股帶來正向激勵，也有機會同步帶動台股大盤指數再挑戰新高。以本週來看，盤中一度寫下新高28568點，雖然又回落，但產業趨勢沒有改變。分析師龔鴻彬說：『(原音)即使昨天甲骨文的財報不如市場預期。其實除了甲骨文本身自己公司的一個狀況外，他的一些AI相關的類股還是有蠻不錯的拉抬的走勢。所以聚焦在2026年、2025年底，貫穿今年到明年的投資主軸，依然還會是在AI。』

繼聯準會本週利率決策會議後，下週日本央行、台灣央行也都將舉行利率會議。目前各經濟預測機構以及市場多押注日本央行可望升息、台灣央行則可能持續維持利率不變。分析師認為，日本央行若升息，企業支出增加，對於敏感性的高科技業恐會有負面影響，看好台股有轉單效應的利多。

匯市部分，聯準會持續降息步調，新台幣兌美元匯價在11月24日逼近31.5元關卡後就不斷走升，目前已經來到31.2元價位附近。新台幣兌美元匯價12日全天處於升值態勢，終場收31.202元，升值6.6分。(編輯：沈鎮江)