台股週線勁揚354點 這族群不再風光淪最大輸家！

財經中心／余國棟報導

上週台股加權股價指數上漲354.41點，漲幅約為1.28%，上市股票總市值達91.09兆元。（示意圖/ PIXABAY）

上週集中交易市場總成交金額為2兆2,901.33億元，全體上市股票成交金額為2兆1,588.36億元，股票成交量週轉率為2.45%。根據台灣證券交易所統計，114年12月5日發行量加權股價指數收盤為27,980.89點，較(114年11月28日)的27,626.48點上漲354.41點，漲幅約為1.28%，產業別指數方面，漲幅以塑膠類指數上漲4.01%為最大，跌幅以數位雲端類指數下跌2.78%為最大，未含金融類指數上漲275.27點，漲幅約為1.12%，未含電子類指數上漲255.15點，漲幅約為1.35%，未含金融電子類指數上漲59.36點，漲幅約為0.44%。

各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類7,874.04億元，占全體上市股票交易金額36.47%，第二名，電子零組件類4,263.25億元，占全體上市股票交易金額19.75%，第三名，電腦及週邊設備類2,098.68億元，占全體上市股票交易金額9.72%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，玻璃陶瓷類23.23%，第二名，半導體類6.61%，第三名，電子零組件類6.54%，累計今年年初開盤迄今共226個交易日，集中市場總成交金額為92兆7,207.35億元，市場日平均成交金額為4,102.69億元，股票成交量週轉率為106.23%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。

114年12月5日全體上市公司市場總值為新台幣91兆942.94億元，較(114年11月28日)市值89兆9,453.81億元增加1兆1,489.13億元，增幅約為1.28%。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

