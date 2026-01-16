台股週線大漲1120點挑戰32000 專家：關稅影響淡化 AI成主導

台、美針對關稅達成協議，加上台積電法說報喜，台北股市今天(16日)收盤上漲598點，漲幅1.94%，大盤指數收31408點，再次寫下新高，將進一步挑戰32000點大關，本週週線大漲1120點。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，關稅稅率對台股的影響將會愈來愈淡化，AI將主導台股未來走向。

台積電Q1財報預測亮眼，激勵台北股市半導體類股16日全面走高。台積電股價再寫新天價，盤中新高來到1750元，外資在連續10個交易日賣超台積電後轉為買超，大買逾1萬張，其他和AI相關的包括台達電也再寫新天價，台股大盤指數在電子股買單不斷敲進，終場上漲598點，指數收31408點，再次寫下新高。在三大法人動向，自營商買超50億，投信賣超80億，外資及陸資轉為大手筆買超近400億。

台北股市16日除了台積電利多，台美關稅也正式達成協議，調降至15%且不疊加。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，台美稅率調降至和日本、韓國以及歐盟在同一個立足點，雖然比過去好，但傳統產業受中國「內捲」影響，未來仍具「挑戰性」，並不會因此而「一帆風順」。不過，林啟超也強調，關稅稅率對台股的影響將會愈來愈淡化，AI將主導台股未來走向。林啟超說：『(原音)就是關稅那個都是既定事實，真正影響到像台股盈利這一塊，真的就是AI最大的一個因素。所以AI這一塊反而才是主力，所以關稅這個衝擊我認為它已經淡化再淡化，它不是正在影響台股的主要因素。』

富蘭克林證券投顧也表示，2023至2024年為生成式AI奠定基礎，2025年也在強勁需求下加速應用發展，AI模型商及資料中心業者大幅上修未來幾年資本支出預估，顯示AI正在推動一個多年的超級週期，並將持續主導科技領域，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算等。

匯市部分，台積電、台股雙創新高，外資匯入買超，新台幣兌美元匯率走升，盤中最高升至31.523元，終場僅小升2.1分、收31.572元。單周累計升值8.4分。(編輯：沈鎮江)