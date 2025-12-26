台股週線收紅859點 市值增逾2.79兆元
（中央社記者潘智義台北26日電）台股今天盤中上漲218點觸及28590.91點，創歷史新高，終場收在28556.02點，同步寫下收盤新紀錄，上漲184.04點。台灣證券交易所統計，台股本週上漲859.67點，漲幅約3.1%。
證交所統計，今天全體上市公司總市值為新台幣93兆343.94億元，較上週增加2兆7952.53億元，增幅約3.1%。
產業別指數方面，證交所說明，本週漲幅以電器電纜類指數上漲7.8%最大，跌幅以居家生活類指數下跌3.54%最大。未含金融類指數上漲852.74點，漲幅約3.51%，未含電子類指數上漲6.49點，漲幅約0.03%，未含金融電子類指數上漲54.73點，漲幅約0.40%。
證交所指出，本週集中交易市場總成交金額為1兆8188.89億元，全體上市股票成交金額為1兆6871.68億元，股票成交量週轉率2.38%。
本週各產業上市股票成交金額前3名為依序為半導體類6100.83億元，占全體上市股票交易金額36.16%；電子零組件類2521.99億元，占14.95%；電腦及週邊設備類1508.2億元，占8.94%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為玻璃陶瓷類7.45%、半導體類6.6%、電器電纜類6.33%。
累計今年初開盤迄今共240個交易日，集中市場總成交金額99兆5918.45億元，市場日平均成交金額為4149.66億元，股票成交量週轉率114.72%，股票日平均成交量週轉率為0.48%。（編輯：楊蘭軒）1141226
