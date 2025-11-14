台股週線連2黑，三大法人全面撤退！專家認為修正空間有限，拉回反而是買點

台股今（14）日下挫506.06點，本週跌幅0.92%，週線呈現「連2黑」，三大法人全數站在賣方，合計賣超1157.18億元。專家認為，短期技術性修正空間應有限，指數拉回反而是值得進場加碼布局的時機。

外資本週賣超981.78億元，已經連續第6週減碼台股；投信單週減持26.48億元，自營商則是連賣2週，本週減碼148.92億元，三大法人合計賣超1157.18億元。

AI趨勢無虞 台股 伺機挑戰高點 ​

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股同步面臨修正，雖然市場浮現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強，並未出現轉折下滑，對於AI投資上升但並沒有達到過去泡沫高峰，目前已見2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業的趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。

廣告 廣告

隨著AI資本支出持續擴張，郭明玉表示，台股AI相關供應鏈企業獲利獲得挹注，除了10月出口額達618億美元，年增率高達49.7%，創歷年單月新高，台股獲利展望也持續獲得上修，2026年獲利預估已由年增11%上修至20%。

從產業面來看，台灣半導體2025年第三季動能展現升溫態勢，根據工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業包含設計、製造、封裝、測試產值達1.67兆元，年增20.6%，顯示在AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）與車用電子需求帶動下，產業重返成長軌道，今年台灣IC產業產值可望再刷新歷史新高紀錄。

即便如此，郭明玉提醒近期台股AI族群可能持續受到美股影響，加上融資餘額已經超過3100億元，今日大盤指數跌破月線呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後，有望伺機挑戰高點。

指數拉回就是買點 建議首要配置 AI相關科技股



保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，展望台股整體獲利表現無虞，全球AI投資熱潮並未過熱，反而為全球生產力升級鋪路，看好現金流充沛、結構性算力需求成長，以及大型CSP業者持續上修資本支出，有助推升台股企業盈餘展望上修，預期短期技術性修正空間應有限。

楊立楷認為，股市拉回反而是值得進場加碼布局的時機，建議投資人挑選具競爭優勢的產業或個股，並以AI相關科技股為首要配置，或可將台股作為主要核心配置資產，透過定期定額搭配單筆逢低加碼，掌握後市受惠於AI浪潮的漲升趨勢。



更多風傳媒報導

