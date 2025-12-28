台股進入瘋牛模式 週漲近900點這族群卻慘跌！

萬寶投顧投資總監蔡明彰26日於個人Youtube頻道指出，凡是前一年個股及基金大漲，隔年績效都不好，但若是前一年個股及基金墊底，隔年卻因為某個關鍵因素而變飆股。有兩個因素，首先，前一年大漲的股票，把隔年得利多充分反應了，但樹再高也不會漲到雲端上；其次，漲幅過高引發了中長期籌碼的鬆動。蔡明彰表示，所羅門股份有限公司 （2359），在2024年漲329%，在當時......

風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 1