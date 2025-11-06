台股進入「多空十字路口」！分析師揭關鍵信號：「一情況」出現下周收紅機率高

美股四大指數反彈收紅，帶動台股擺脫連續五天下跌陰霾，在台積電、鴻海等電子權值股，以及記憶體族群的合力反攻下，台股今（6）日盤中一度上漲逾300點，重回28000點整數關卡，加權指數終場上漲182點，以27899點作收，成交量4991億元。對此，分析師李永年形容，今日台股走勢不只是拉龍頭而已，龍尾也推上去，所以今日能夠收紅，最主要原因就在這。

李永年表在個人YT表示，今日三大法人外資仍站在賣方，賣超51.6億元，但在台指期部分，外資淨空單部位減少了2051口，目前淨空單剩下2.99萬口，這意味著「站在十字路口上」，因為台指期淨空單的部位高於32000口的話，這個盤式有一點辛苦，可能要回檔一下；可是當它少於28000口，大盤大致上可以維持在一個多頭格局裡，今日剛好是在3萬口，所以又是處於一個多空的十字路口。至於自營商今日買超43.9億元，投信買超25.5億元，所以很明顯看到今日就是一個土洋對作的走勢。

李永年說明，觀察各分類指數，傳產股今日風起雲湧，全面上揚，相對而言，中小型電子股則較弱勢。高價股表現亮眼，例如信驊收漲停板5810元、世芯-KY收漲停3670元。

李永年提到，今日千金股走勢都相對強勢，就是拉最貴的股票，一方面也是撐便宜股票（傳統產業股），所以它是兩頭用力。兩頭用力在操盤的策略上來講，盤式就好像一條龍，這種高單價的股票它們就是龍頭，大家想說不是台積電是龍頭嗎？台積電是神山。

李永年指出，我們股市的走勢像舞龍一樣，它有這種Curve（曲線）會出來，所以就變成說龍頭起來了，龍身、龍尾就跟著起來了；龍頭下去了，龍頭、龍尾就跟著下去。至於今日不只是拉龍頭而已，龍尾也把它推上去，這樣拉起來不會太重，所以今日能夠收紅，最主要原因就在這裡，龍頭、龍尾都上來了，那整條龍就飛上來了，可是因為龍身有點重，所以只漲182點，否則不只是這樣而已。

李永年透露，如果明（7）日能夠拉出一根長紅，下禮拜周線繼續收紅的機會非常高；如果明日收黑，尤其是連月線都跌破，那投資朋友可能就要非常注意了，這個盤勢到下周上半周都有繼續探底的可能性，除非下周一（10日）能夠逆勢拉出一根長紅棒出來，否則大概就是這麼糟糕。

