台股達標3萬點！台積電1670元再刷新天價

台股今天早盤跳空上漲超過600點。

美國晶片股上週表現亮眼，帶動台積電ADR強勢創高，激勵台股今天（5日）開盤氣勢如虹。加權指數以大漲429點、29779點跳空開出，隨即刷新歷史新高，觸及3萬點大關，截至上午9時45分已經來到30111點。

權王台積電一早跳空大漲45元至1630元，隨後一路狂飆至1670元、大漲85元，漲幅達到5%。電子權值股全面點火，除了台積電之外，包含聯發科、鴻海都同步開高，記憶體族群續強，南亞科、華邦電延續漲勢，支撐大盤高檔震盪。

回顧國際股市，美股2026年開紅盤呈現漲多跌少格局，AI與晶片族群成為資金焦點。道瓊工業指數上漲319點、標普500指數小幅走高，那斯達克指數微幅收低，費城半導體指數則勁揚4.01%。其中台積電ADR大漲5.17%，收在319.61美元，美光股價更飆升逾一成，強勁表現成為推升今日台股再創新高的關鍵動能。