台股邁向3萬高點！台積電領漲到1540元 群創、記憶體與主動式ETF族群衝

台股12月31日開紅盤，目前最高來到28,901.22點。（圖／CTWANT資料照）

倒數進入2026年，台股大步邁向3萬點山頂！台積電領頭漲20元、來到1540元；記憶體、主動式ETF等群組「股價、成交量」雙漲，台股31日一早開紅盤，最高來到28,901.22點，目前來到28,889.09點，漲181.96點，漲幅達0.63%。

本日成交量前百名個股中，群創（3481）繼續拔頭籌，成交出大量，超過40萬張，大幅領先第二名的華邦電（2344）的10多萬張；群創股價目前來到17.70元，漲1.40元，漲幅達8.59%；華邦電股價目前來到86.20元，漲2.50元，漲幅達2.99%。

ETF群組部分，主動群益科技創新（00992A）的成交量超過5萬張，股價目前來到10.47元，漲0.09元，漲幅達0.87%；主動台新優勢成長（00987A）的股價是來到10.14元，上漲0.11元，漲幅達1.10%。主動統一台股增長（00981A）股價來到16.88元，漲0.05元，漲幅0.30%。

主動群益台灣強棒（00982A）的股價則來到14.61元，漲0.16元，漲幅達1.11%；主動復華未來50（00982A）的股價來到10.46元，漲0.07元，漲幅達0.67%。

