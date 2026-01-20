台股還會漲嗎？散戶「螞蟻搬象」狂熱 專家提醒2要訣：人多的地方不要去

台股近期持續創新高，投資人對股市整體仍看好，但也擔心可能出現大幅回檔。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT提到，現在的台股是散戶盤，有「螞蟻搬象」的現象，看似什麼都不怕，但背後隱藏很大的風險。目前美歐的關稅戰打得如火如荼，聯準會的獨立性也存在風險，因此美股在周二開盤時恐怕會股匯債三殺。先看一個比較特別的，美國10年期公債殖利率已經來到4.25%，這意味著債券的價格大跌，債券價格為什麼大跌？擔心變化，這創下去年8月以來的新高，而且接近到4.38關卡，現在是4.25%。

廣告 廣告

再觀察歐洲股市，蔡明彰指出，德國跟法國的股市跌幅在1%，法國甚至逼近2%，比英國股市跌幅來得大，為什麼？英國已經脫離歐盟了，它跟美國談了一個非常好的關稅10%，2月1日以後再加10%變成20%，但歐盟成員國如德國、法國的關稅原本是15%，2月1日後再加10%，就是25%，因此，德國和法國股市受到影響較大。

蔡明彰表示，台灣散戶什麼都不怕，是這樣嗎？好像這一兩天美歐的關稅大戰我們是不怕，但是我們來看一個歷史經驗。以2010~2012年的歐債危機為例，義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、希臘等財政赤字惡化的國家被稱為「歐豬五國」，當時英國尚未脫歐，德國與法國雖較富裕，但需要拿錢支援比較窮的國家，導致市場動盪，台股當時也從9220點跌到6609點，波段跌幅約25%。

此外，聯準會主席鮑爾為了維護聯準會的獨立性，將於本周三親自出席最高法院，因為聯準會理事庫克（Lisa Cook）遭美國總統川普解職，此事可能影響聯準會的獨立性，進而影響市場盤面。

蔡明彰藉此提醒散戶有2個要領：

第一，人多的地方不要去。現在人最多的股票是「雙D」，記憶體、面板，看一下今（20）日盤面，雙D股票大幅震盪，比如南亞科去年第4季的財報EPS超過3塊，震盪，一度還盤中跌停，群創也是一樣。

第二，人棄我取，現在人家不要了，我去注意。像是CPO，今日聯亞、華星光又活過來，漲停板。然後聯電新加坡的新廠要切入CPO，雖然2027年才量產，股價卻提前反應。回顧去年累計漲幅，台積電44%，聯電14%，差了30%；今年以來，聯電漲37%，反而領先台積電的13%。

更多風傳媒報導

