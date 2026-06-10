台股都破4萬點了…國台辦罵台灣經濟：民進黨推動兩岸脫鉤斷鏈愚不可及

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記者陳思妤／台北報導

台股突破4萬點，但中國國台辦今（10）日批評，台灣產業「一業興、百業衰」，多數居民收入遠不及中位數、無薪假越來越長，民進黨當局一再推動兩岸脫鉤斷鏈，可謂作繭自縛、愚不可及。國台辦還痛批台灣夏季電價，聲稱民進黨當局一心謀獨，罔顧民生。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人張晗大肆批評台灣經濟發展，她聲稱，當前台灣的產業可謂「一業興、百業衰」，產業結構過於單一的問題愈發明顯，經濟發展脆弱性更加突出，傳統產業處境艱難、發展空間日益萎縮，「多數居民收入遠不及中位數、無薪假越來越長，島內民眾對此強烈不滿」。

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張晗還稱，民進黨當局不僅不正視島內產業存在的突出問題和嚴重隱患，為產業找出路，反而一再推動兩岸脫鉤斷鏈，阻撓兩岸產業分工協作，「可謂作繭自縛、愚不可及」。

張晗稱，「十五五」規劃綱要提出建設現代化產業體系、優化提升傳統產業，傳統產業與民生發展高度相關，在產業鏈供應鏈和市場的有力支撐下，完全可以透過智能化、綠色化、融合化實現創新發展。她聲稱，「我們將一如既往積極支持兩岸產業合作，支持包括傳統產業業者在內的廣大台企」，充分發揮自身優勢，把握「十五五」發展機遇，獲得更好更大的發展。

接著又有中國媒體提問時稱，夏季來臨，冷氣、冰箱等用電量攀升，「但民進黨當局卻調漲民生電價，堪稱史上最貴，許多門店抱怨每月電費平均漲幅超三成，民眾吐槽為了省電只能『多開窗戶、少開冷氣』，對此有何評論？」

張晗批評，民進黨當局經常妄言供電無虞，事實是，台灣民眾早已承受了太多的停電、限電。她稱，「如今夏季電價再創新高，不只門市受害，眾多的從業人員、消費者的利益也連帶受損，這再一次證明民進黨當局一心謀獨，漠視民瘼、罔顧民生、損害民利」。

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