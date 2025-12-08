台股重回兩萬八 ! 0050規模突破兆元大關

台股示意圖。資料照



台灣首檔ETF元大台灣50(0050)在台股市值成長與申購金額帶動下，12月8日規模超越兆元大關，再創台灣ETF發展全新篇章，彰顯台股長線投資價值，突破兆元規模後，經理費有望再續降。

0050投資台灣上市市值前50大企業，市值選股加上追蹤指數操作，大幅降低選股與擇時風險，透過長期持有市值成長居前的指標台股企業，為投資人追求報酬表現。據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日，0050今年以來淨申購3,483億，至最新規模1兆零40億元，為台灣ETF存股首選。

元大投信指出，0050於2003年6月30日上市掛牌，參與加權股價指數從4,800點至突破28,000點、上市企業市值成長逾8倍的過程，22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。

選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，高效率參與台股行情，引領投資人認同台股長期投資價值，改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。

從長期投資角度，0050成立以來至11月28日含息報酬率1,261%，以每年250交易日換算年化報酬率約為12.6%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。

規模突破兆元後，0050進入規模逾1兆元之部分經理費率0.05%的最低區間，在規模成長、經理費率隨之下降的架構下，最新規模1兆零40億元計算，經理費率已降至約0.095%，未來將持續朝0.05%下降，有利長期投資。

