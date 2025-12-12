台股重回2萬8 三大法人狂買476億 華邦電、力積電獲外資重押共16萬張
2022年農曆封關前，台股還在一萬八附近徘迴，如今經過三年的2025年年底，改成在兩萬八附近震盪。（圖片來源／信傳媒編輯部）
美股道瓊指數大漲646點，台股今（12）日早盤在台積電、台光電、創意、力旺等同步反彈，領電子股上攻，傳產與金融也助攻，指數開高走高，漲逾200點，一度來到28,238點，收復5日線。
不過，在台積電等高價股盤中在賣單釋出，指數漲勢收斂，終場加權指數收在 28,198.02 點，上漲 173.27 點、漲幅 0.62%，重新站上二萬八大關。成交金額約 4,748 億元，量能較昨日回溫，周線也同步收紅，實現連三週上漲。
觀察籌碼面，三大法人合計買超476.95億元，也是連續第三周回補。其中外資單日買超個股以華邦電的9.1萬張遙遙領先，次之的力積電（6770）也被大舉買進超過6.8萬張，合計超過16萬張。
權值股回神、記憶體族群帶量走強，金融類股漲幅撐盤
觀察三大權值股，台積電（2330）終場上漲10元、收1,480元；聯發科（2454）反彈20元、收1,405元，重返1,400元大關；鴻海（2317）小漲0.44%、收在227元，三大權值股較昨（11）日回穩成為大盤反攻主軸。
另外，記憶體缺貨漲價利多延燒，記憶體族群表現強勢。記憶體廠華邦電（2344）爆出逾54萬張大量，躍居台股成交量第一名，一度亮燈漲停，但終場收74.6元、漲幅逾9%；其轉投資封測廠華東（8110）盤中也一度漲停，最後回落，微漲0.92%，成交量居台股第二大。
力積電（6770）、旺宏（2337）也價量齊揚，分別收漲3.8%、4.5%，成交量居全市場第三、第四。南亞科（2408）)、創見（2451）、威剛（3260）、南茂（8150）、福懋科（8131）也紅通通。
今日八大類股中，以金融類股漲幅最大，約上漲 1.21%，成為今日盤面最大支柱。
富邦金（2881）收在96.8元、上漲 1.79%，國泰金（2882）收 70.1 元、上揚1.3%，中信金（2891）更漲逾3%，改寫波段高；玉山金、元大金、兆豐金及台新新光金齊步走高，金融股族群全面翻紅，成為指數守穩二萬八大關的關鍵支撐。
馬斯克太空AI計畫，太空、低軌衛星概念再度吸引目光
題材股部分，受惠於SpaceX執行長馬斯克公開太空AI藍圖，利用太陽能在太空中建置 AI 算力中心，每年發射百萬噸衛星，直接點燃市場想像，使相關概念股今日表現強勢。
SpaceX 供應鏈成員元晶（6443）攻上漲停價位19.25元，爆大量近9萬張，吸引市場目光，今國光（6209）同漲停達65.3元；京晨科、錸德、精英也分別達到67.7元、14.05元以及25.15元漲停價位
低軌衛星概念股方面，昇達科（3491）則漲半根、達610元價位，光聖強勢勁揚逾6%，股價一度逼近1,340元；穩懋股價上漲近5%；PCB大廠華通亦走揚近3%。事欣科（4916）、萊德光電-KY（7717）、環科（2413）等同步走強。
三大法人買超476億，華邦電、力積電重押16萬張
三大法人12日買超476.95億元、連續第三周回補。其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超166.24億元，投信買超14.78億元；自營商買超（合計）74.21億元，其中自營商（自行買賣）買超22.59億元、自營商（避險）買超51.62億元。
累計本周，三大法人買超476.95億元，為連續第三周回補；至於大盤指數一周累計上漲217.13點、漲幅0.78%，周線連三紅。
觀察外資買超個股前五名，以華邦電的9.1萬張遙遙領先，次之的力積電（6770）也被大舉買進超過6.8萬張，第三名則是金融股台新新光金（2887）約4.58萬張，再來則是受到國際銅價走強帶動的華新，第五名是聯電，外資分別買超3.29萬張、2.42萬張。
賣超前五名則依序為中環、友達、毅嘉，前三名皆超過1萬張，後續的華東、中石化則超過8千張。
更多信傳媒報導
宜蘭首座「文青溫室 × 動物互動 × 手作體驗」 農場啟動歲末試營運
保加利亞內閣總辭 成為歐洲第一個被Z世代大浪沖垮的政府
賴清德找綠委背書宣戰在野黨 力挺財劃法不副署或不執行
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 162
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 36
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 120
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 32
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 9
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 188
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 31
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 15
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38