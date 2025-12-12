台股重回2萬8 三大法人狂買476億 華邦電、力積電獲外資重押共16萬張

2022年農曆封關前，台股還在一萬八附近徘迴，如今經過三年的2025年年底，改成在兩萬八附近震盪。（圖片來源／信傳媒編輯部）

美股道瓊指數大漲646點，台股今（12）日早盤在台積電、台光電、創意、力旺等同步反彈，領電子股上攻，傳產與金融也助攻，指數開高走高，漲逾200點，一度來到28,238點，收復5日線。

不過，在台積電等高價股盤中在賣單釋出，指數漲勢收斂，終場加權指數收在 28,198.02 點，上漲 173.27 點、漲幅 0.62%，重新站上二萬八大關。成交金額約 4,748 億元，量能較昨日回溫，周線也同步收紅，實現連三週上漲。

觀察籌碼面，三大法人合計買超476.95億元，也是連續第三周回補。其中外資單日買超個股以華邦電的9.1萬張遙遙領先，次之的力積電（6770）也被大舉買進超過6.8萬張，合計超過16萬張。

權值股回神、記憶體族群帶量走強，金融類股漲幅撐盤

觀察三大權值股，台積電（2330）終場上漲10元、收1,480元；聯發科（2454）反彈20元、收1,405元，重返1,400元大關；鴻海（2317）小漲0.44%、收在227元，三大權值股較昨（11）日回穩成為大盤反攻主軸。

另外，記憶體缺貨漲價利多延燒，記憶體族群表現強勢。記憶體廠華邦電（2344）爆出逾54萬張大量，躍居台股成交量第一名，一度亮燈漲停，但終場收74.6元、漲幅逾9%；其轉投資封測廠華東（8110）盤中也一度漲停，最後回落，微漲0.92%，成交量居台股第二大。

力積電（6770）、旺宏（2337）也價量齊揚，分別收漲3.8%、4.5%，成交量居全市場第三、第四。南亞科（2408）)、創見（2451）、威剛（3260）、南茂（8150）、福懋科（8131）也紅通通。

今日八大類股中，以金融類股漲幅最大，約上漲 1.21%，成為今日盤面最大支柱。

富邦金（2881）收在96.8元、上漲 1.79%，國泰金（2882）收 70.1 元、上揚1.3%，中信金（2891）更漲逾3%，改寫波段高；玉山金、元大金、兆豐金及台新新光金齊步走高，金融股族群全面翻紅，成為指數守穩二萬八大關的關鍵支撐。

馬斯克太空AI計畫，太空、低軌衛星概念再度吸引目光

題材股部分，受惠於SpaceX執行長馬斯克公開太空AI藍圖，利用太陽能在太空中建置 AI 算力中心，每年發射百萬噸衛星，直接點燃市場想像，使相關概念股今日表現強勢。

SpaceX 供應鏈成員元晶（6443）攻上漲停價位19.25元，爆大量近9萬張，吸引市場目光，今國光（6209）同漲停達65.3元；京晨科、錸德、精英也分別達到67.7元、14.05元以及25.15元漲停價位

低軌衛星概念股方面，昇達科（3491）則漲半根、達610元價位，光聖強勢勁揚逾6%，股價一度逼近1,340元；穩懋股價上漲近5%；PCB大廠華通亦走揚近3%。事欣科（4916）、萊德光電-KY（7717）、環科（2413）等同步走強。

三大法人買超476億，華邦電、力積電重押16萬張

三大法人12日買超476.95億元、連續第三周回補。其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超166.24億元，投信買超14.78億元；自營商買超（合計）74.21億元，其中自營商（自行買賣）買超22.59億元、自營商（避險）買超51.62億元。

累計本周，三大法人買超476.95億元，為連續第三周回補；至於大盤指數一周累計上漲217.13點、漲幅0.78%，周線連三紅。

觀察外資買超個股前五名，以華邦電的9.1萬張遙遙領先，次之的力積電（6770）也被大舉買進超過6.8萬張，第三名則是金融股台新新光金（2887）約4.58萬張，再來則是受到國際銅價走強帶動的華新，第五名是聯電，外資分別買超3.29萬張、2.42萬張。

賣超前五名則依序為中環、友達、毅嘉，前三名皆超過1萬張，後續的華東、中石化則超過8千張。

