台股重挫掀恐慌潮 醫：別小看心理壓力 恐釀失眠、焦慮、恐慌

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台股受國際股市走弱影響，出現大幅下跌，精神科醫師提醒，若陷入憂鬱、失眠甚至產生絕望念頭，應及早尋求專業協助。示意圖。本報資料照片

近期全球金融市場震盪加劇，台股受國際股市走弱影響，出現大幅下跌。面對滿盤慘綠，民眾除了擔心荷包失血，更出現焦慮、失眠、胸悶、情緒低落等身心症狀。精神科醫師楊聰財提醒，股市波動帶來的心理壓力不容小覷，若長期陷入憂鬱、失眠甚至產生絕望念頭，應及早尋求專業協助。

「最近門診中，因投資虧損而出現焦慮失眠的個案明顯增加。」楊聰財說，許多人原本抱著股市破5萬點的期待買進，卻在短時間內面臨資產大幅縮水，尤其當投入的是退休金、子女教育基金或多年積蓄時，帶來恐慌與自責，包括強烈的羞愧感。

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楊聰財表示，當面臨財務損失時，人的大腦會將其視為重大威脅，進而啟動壓力反應系統，導致交感神經持續亢奮。不少人在股市重挫期間，會出現心跳加速、胸口壓迫感、食欲不振、注意力不集中等情況，甚至半夜驚醒、反覆計算損失金額，形成惡性循環。

楊聰財以心理學中的「損失趨避效應」（Loss Aversion）指出，人們對損失的痛苦感受，遠大於獲利帶來的快樂。而當市場劇烈下跌時，投資人容易在恐慌情緒驅使下做出非理性決策，例如恐慌性殺低、借貸加碼、融資攤平或孤注一擲，希望快速翻本，反而可能讓風險進一步擴大。

楊聰財建議，若情緒已受到明顯影響，最好避免在極度恐慌的24小時內做出重大投資決策，給自己時間冷靜思考，重新檢視財務規畫與風險承受能力。此外，許多投資人在股災期間會陷入「盯盤成癮」，每隔幾分鐘就查看股價、刷新投資App或閱讀財經新聞，導致神經系統長時間處於警戒狀態。

研究顯示，頻繁查看投資帳戶的人，焦慮程度通常較高。楊聰財說，可限制自己每天固定查看市場資訊的次數，睡前兩小時避免接觸股市消息，讓大腦有機會放鬆與休息。或是透過閱讀實體書、聽輕柔音樂或進行靜態伸展，轉移注意力。

面對股災帶來的心理壓力，社會支持系統格外重要。楊聰財鼓勵民眾不要獨自承受壓力，可與家人、伴侶或信任的朋友討論自己的擔憂與情緒。若發現自己持續二周以上出現嚴重失眠、明顯憂鬱、無法正常工作、食欲改變、恐慌發作，甚至有負面想法等，應盡快尋求精神科醫師、身心科醫師、心理師等專業協助。

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