台股重挫誰在買？ 00981A、0050單日破億資金買盤力道

三大法人兩樣情！昨天(12/16)外資賣超台股高達595億元，自營商也提款超過149億元；反觀投信業者昨天轉站買方，雖僅小幅買超33億元，但仍是台股重要定心丸。且觀察主動式ETF規模王統一00981A的新申購情形，最近一天就淨流入超過19億資金，再度印證「股價愈跌、投資人愈買」的態勢；此外，統一00981A昨天出手買進多檔超跌的大型權值股，顯見對台股後續走勢仍深具信心。

根據三竹股市統計，昨天ETF成交量最大的前兩名，正好分別是主動式ETF和被動式ETF的龍頭。第一名為主動統一台股增長(00981A)，成交總量將近22.4萬張；第二名則是元大台灣50(0050)，成交總量約15.5萬張。

ETF市場交易熱絡，突顯投資人趁著大盤顯著回檔之際踴躍入場撿便宜。進一步觀察統一00981A和元大0050，這兩檔具指標性意義的ETF規模變化，昨天均迎來大額資金淨流入。統一00981A的單日新增申購張數超過12.1萬張，換算下來相當於獲得約19億資金淨流入；與此同時，0050的單日新增申購張數也高達9.3萬張。

資金持續湧入統一00981A，為由經理人主動操作的統一00981A帶來充足銀彈，布局策略上就更能夠因應市況迅速作出彈性調整。尤其細看統一00981A這兩天的持股變化，就能發現統一00981A趁著昨天大盤超跌之際，加碼大力買進台積電、鴻海、台達電等多檔重要權值股，為加權指數貢獻穩盤力道，引發廣大投資人關注，足見統一00981A無疑已是台股相當重要的買家之一。

展望台股後市，統一投信指出，在AI需求保持強勁的背景下，台股供應鏈獲利上修，有利於支撐2026年股市表現；以資金面來說，Fed正處於長降息周期，利率調降也將有利於股市評價提升。惟近期須留意台股漲多回檔，波動可能放大、類股輪動加速，建議投資人採分批進場，或以定期定額方式參與市場，將會是更理想的投資解方。

