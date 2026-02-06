台股重挫資金轉向 這檔日股ETF再創掛牌新高

中信日本商社(00955)再度上演逆勢走揚戲碼，盤中漲破15元整數大關(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕近日遭遇亂流的台股今(6)日續重挫，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心，部分資金已轉向，中信日本商社(00955)再度上演逆勢走揚戲碼，盤中漲破15元整數大關，最高達15.06元，續創掛牌以來新高，至上午10時40分，暫報15.05元，上漲0.19元、漲幅1.28%，成為今日盤面逆勢抗跌股。

自掛牌後股價長期在10元上下震盪的00955，去年9月起緩步上揚，去年底自13元起進一步走強，近期股價更是頻創波段新高，00955經理人辛忠駿分析，除了避險需求外，基本面好轉也是推升此波股價的動能。近期5大商社陸續公布財報，儘管全球經濟放緩，但商社在金屬礦產的高階佈局(如銅、高品位鐵礦石)以及供應鏈管理的優化下，獲利表現優於市場預期。

廣告

辛忠駿指出，日本5大商社積極提升股東回報率(ROE)，加上波克夏(Berkshire Hathaway)等長線外資的背書，讓商社股在市場動盪時相對抗跌。今日市場波動反映資金正進行防禦性輪動，具備低本益比(PE)、高股息殖利率以及現金流穩定的日本商社類股，在科技股與成長股面臨估值修正壓力時，就成為資金轉進的避風港。

辛忠駿表示，日本五大商社擁有獨特綜合產業結構，業務涵蓋能源、金屬、糧食、基礎建設至消費零售。這種多元化的業務組合，當市場面臨半導體等單一產業股價修正，仍可透過其他穩健的資源或內需業務支撐獲利，展現出極佳的抗跌韌性。

展望後市，辛忠駿認為，隨著台股與美股進入高檔震盪區，單壓科技股的波動風險加劇，建議投資人可重新檢視投資組合，適度納入與科技股連動度較低、且具備實質獲利支撐的商社ETF。

