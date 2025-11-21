台股重挫跌逾千點 改寫盤中歷史十大跌點

▲台股重挫，盤中寫下歷時前十大跌點紀錄。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股今（20）日重挫，加權指數跌一度跌逾1000點，27000點關卡得而復失，已達盤中歷史第十大跌點。記憶體族群災情慘重，華邦電、南亞科達跌停，成交量位居上是排行第三、四名；玻璃類股如台玻也下跌逾8%。

台股加權指數午盤下跌逾900點，截至11點45分左右，報26,509.13點；盤中最低觸及26,420.17點，跟昨日收盤相比差於千點，已經也寫入台股盤中歷史十大跌點。然而，被動元件蜜望實、金山電仍強勢漲停，另有沛亨及杭特為盤中唯4檔漲停個股；而上市櫃共有16檔跌停。

觀察權值股表現，台積電下跌55元，報1400元，連帶讓大盤下挫逾400點；鴻海下跌10元，報226.5元；台達電下跌56元，報898元；聯發科下跌45元，報1140元；廣達下跌6.5元，報267.5元；日月光投控跌16元，報206.5元；長榮下跌2.5元，報180元。

造紙類在今日一片黯淡的股市中，相對抗跌，華紙上漲0.1元，報11.65元；永豐餘上漲0.2元，報26.9元；正隆上漲0.05元，報17.9元；士紙則漲0.9元，報55元。

另外，金融股中部分個股逆勢上揚，華南金上漲0.6元，報29.4元；富邦金也上漲0.4元，報89.7元；上海商銀上漲0.3元，報39.95元。

