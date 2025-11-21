台股重挫近千點史上第六慘 台積電暴跌70元

▲台股今日重挫近千點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 美股開高走低，台股今（20）日同樣淒慘，開盤跳水後，盤中一度跌超過千點，闖入盤中歷史第7大跌點；最終收26,434.94點，下跌991.42點，同樣改寫台股歷史10大跌點，位居第6慘。然而，造紙、汽車、紡織類股相對抗跌，另有蜜望實等7檔個股攻上漲停。

台股加權指數，受到AI泡沫疑雲未解，以及美國聯準會（Fed）降息不確定等因素影響，跟著美股指數下跌，開盤即跳水超過600點；隨後盤中跌幅擴大，最低觸及26,395.98點，跌超過千點，改寫台股盤中第七慘紀錄。收盤未見明顯好轉，昨日漲幅全數回吐，更是跌破5日線、季線，收26,434.94點。

權王台積電，下跌70元，跌幅4.81%，收在1,385元；其他權值股表現，台達電下跌59元，報895元；聯發科下跌40元，報1145元；廣達下跌4元，報270元；日月光投控跌13.5元，收209元；長榮下跌2.5元，收180元。

造紙類股在綠油油一片中，相對抗跌，士紙漲1.5元，收55.6元；永豐餘上漲0.6元，收27.3元；華紙、永豐實、正隆、榮成皆上漲0.05至0.2元不等。而新紡 、聚陽 、嘉裕 、南染、遠東新等紡織纖維類股都收紅。

汽車類股同樣表現搶眼，和泰車上漲14元，收631元；中華漲1.3元，收60.4元。金融股中部分個股也逆勢上揚，華南金上漲0.4元，收29.2元；中信金也上漲0.1元，收43.4元。

7檔漲停個股分別為來億-KY、杭特、蜜望實 、寶德 、合富-KY、沛亨 、金山電。而華邦電、南亞科、大量、高力、超豐、華東、福懋科、康控-KY、定穎投控等跌停。

