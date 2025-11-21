台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定

台北股市今日上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點。記者曾原信／攝影

台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，加權股價指數終場以2萬6434點作收，重挫991點，為史上第六大收盤跌點，跌幅高達3.61％，台股大盤不僅再度跌破2萬7千點，也失守季線2萬6470點關卡，成交量5498億元。

台股重挫近千點，盤中下探2萬6395點，一度大跌1030點，指數連2萬6400點也被踩破。分析師表示，台股是在反映前一天美股開高走低並且大跌的走勢，美國非農就業數據表現優於預期，美國聯準會12月降息的預期不到5成，是美股出現主要殺盤原因。基本面雖然有輝達亮眼的財報，但市場並不買帳。

除了被美股拖累之外，台股還有自己的問題，分析師指出，新台幣趨勢呈現貶值，外資11月在台股賣超2600億元以上，台股欲振無力，只要台幣匯率還在貶，台股還是會有持續下跌的壓力。

大盤止跌訊號目前難覓，分析師說，融資昨天還增加30億元，散戶看到拉回就搶進，不利籌碼穩定。

權王台積電下殺70元，以1385元收盤，創10月初以來最低價，但仍在季線1360元之上，台積電市值滑落，現已不到36兆元，影響大盤指數約562點；包括鴻海、台達電、聯發科等權值股，信驊、緯穎等高價股也都重挫。

護國神山台積電今日大跌70來到每股1385元的價位，距離季線的1360元價位只有一步之遙，跌幅高達4.61%比大盤跌勢更深，也把昨日當日的漲幅全部吐光還倒賠，影響所及台股今日已經把週四單日上漲836點的漲幅全部吐光，還倒賠接近200點，受災慘重的大型權值股還包括了台達電，每股下跌59元，跌幅高達6.18%。

費城半導體指數周四暴跌4.7%，也使全球記憶體類股受災慘重，台股也出現骨牌效應，包括華邦電、群聯、南亞科、威剛、商丞等記憶體族群更全面殺至跌停。

