台股重挫近千點 王鴻薇：賴清德竟搬出馬維拉

美股開高殺低，台股今天（21日）下跌近千點。總統賴清德今天前往雲林西螺鎮朝興宮贈匾致詞時提及，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時台股指數僅8千點，而他上任後，積極推動經濟發展，今年股市最高來到2萬8千多點，且國民平均所得贏過韓國、日本。國民黨立委王鴻薇不禁表示，這次股票重挫，總統賴清德不敢面對現實，竟搬出馬維拉，原來「股票漲是賴清德，股票跌是馬英九」。

王鴻薇今(21日)在臉書粉專表示，台股重挫，馬維拉救援；賴清德有事找馬英九吃藥。台股今重挫近千點，股民哀嚎遍野，也讓一直到處宣揚台股自滿的總統賴清德，臉上無光。沒想到他今天受訪時，搬出快10年之前的馬英九總統，稱「馬英九政權移轉時僅8000點」，這樣毫無擔當的言論，再一次的把賴清德執政無能與逃避的個性，表露無遺。

王鴻薇接著表示，賴清德的逃避性格與無法面對壓力，已經不是第一次了。前幾天才找立法院長韓國瑜保護民進黨立委沈伯洋，讓貴為總統和三軍統帥的他，備受國人質疑，也引起韓院長批評「自己生病，卻要別人吃藥」，得到國人的廣泛認同。

王鴻薇指出，這次股票重挫，賴清德不敢面對現實，竟搬出馬維拉。原來「股票漲是賴清德，股票跌是馬英九」，可能連馬英九自己都想不到10年後他還要登板救援。賴清德把總統當得這麼窩囊，也是前無古人了。

