台股重挫近700點 世芯KY一張賠掉36萬元 緯穎一張賠22萬元

在外資大賣四大權值股台積電、鴻海、聯發科、台達電之下，台股今天大跌近700點，但信驊科股價創新高，一章一天賺38萬元，收在6500元。（攝影／鄭國強）

台灣加權股價指數18日在台積電最後一盤賣壓6千張、大跌40元，聯發科大跌60元的空方壓力之下，盤終大跌691.19點，跌幅2.52％，收在26756.12點，失守2萬7千點，成交量6404億元。

三大法人合計賣超710.3億元，其中，外資賣超約485.37億元；自營商（合計）賣超約191.41億元，其中自營商自行買賣部分，賣超約37.64億元，避險部分賣超約153.77億元；投信則賣超約33.5億元。

外資大賣台積電、鴻海，台股重挫近700點

台股指數離月線27825點越來越遠，快跌到季線26330.29點，相差426點，這可能是今年6月9日以來最接近季線的一次，如果再不反彈，就真的繼續修正，目前市場都在等輝達財報公布，是否為利多而觸發多頭反攻。

18日主要是台股權值股F4——台積電、鴻海、聯發科、台達電全數遭到外資賣超，台積電被賣1萬3千多張、尤其最後一盤7千張以1405元成交，使得收盤下跌2.77％。鴻海被賣8千多張，下跌2.54％，收在230元。聯發科在F4中跌幅最重，大跌4.88％、跌60元，一口氣跌破1200元而收在1170元。台達跌18元，一次就跌破900元，收在898元。

世芯KY一張賠36萬元，緯穎一張賠22萬

一早有外資券商調降PC、手機概念股如華碩、和碩、仁寶等個股目標價，之後又有台積電領跌，使得18日的電子股只能靠零星表現，很多投資人套在高點。

例如ASIC股世芯KY大跌360元，收在跌停價3250元，投資人單張一天可以賠掉36萬元。緯穎股價雖然沒有收在跌停，但單日大跌220元，收在4130元，投資人一天也是賠22萬元，但也不全是壞消息，信驊大漲6.21％、上漲380元，收在6500元，股價再創新高。

外資也不是全都賣，雖然大賣台積電、鴻海，但高盛證券、新加坡瑞銀和美林這兩個禮拜以來，對這檔股票都是買多賣少，或者持續買進，答案就是記憶體製造股力積電，高盛今日買超2萬5千張、新加坡瑞銀淨買超1萬9千多張，以及美林1萬4千張，本土當沖哥凱基台北也敲進1萬5千張。

