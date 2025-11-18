台股重挫近700點 法人心喜：1500元以下台積電仍是好買點

輝達財報公布前，市場觀望氣氛濃厚，台股暴跌近700點。（示意圖，本刊資料照）

受外資長假效應、輝達財報即將公布影響，美股4大指數下跌，衝擊台股暴殺近700點。法人指出，本週股市觀察重點，在輝達未來AI GPU的市占率變化；由於全球AI需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。

近期全球股市雜音紛呈，從聯準會12月是否再次降息、到AI股評價是否過高疑慮，美股4大指數於11月17日全數走跌，拖累台股11月18日表現；權王台積電下跌2.77％，收盤1405元；聯發科重跌4.88％，收盤1170元；鴻海下跌2.54％，收盤230元。在權值股領跌下，加權指數終場收在最低點2萬6756點，單日下跌691點，跌幅近2.52％，失守2萬7000點大關。

廣告 廣告

主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，受到外資長假效應、及壽險資金獲利了結賣壓影響，近期台股震盪劇烈；但拉長線看，只要AI趨勢未扭轉，跌深都是絕佳上車時機。「投資人只需盯住4件事，包括4大雲端服務商資本支出是否成長、聯準會降息幅度及速度、輝達財報表現，及AI應用是否出現新場景。目前來看，中長線方向仍相對樂觀。」

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，近期在國際政經不確定性干擾，及先前股市累積漲幅後，部分投資人進行獲利調節，使台股呈現高檔震盪；但整體而言，由於景氣韌性十足，加上全球AI長線趨勢並未改變，4大雲端服務商財務水準尚屬健康，釋出的資本支出展望正向。台廠作為全球AI產業中最重要供應鏈，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，加上當前景氣仍未出現過熱狀態，因此看好台股多頭趨勢可望延續。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，本週市場重頭戲為輝達財報，若能繳出亮眼成績，則有助於降低市場對AI泡沫的擔憂。根據FactSet資料顯示，在華爾街追蹤輝達股票的66位分析師中僅1人看空、60位分析師給予輝達買進，或表現優越的評價，其餘5人給予中立評等，配合晶圓龍頭大廠、組裝大廠等近期法說會，皆表示第4季與明年AI訂單暢旺，預估全球AI需求不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。

廖炳焜認為，台股指數目前持續修正季線乖離，短線技術指標偏向整理，且外資期貨空單達3萬口之上，又適逢本週結算，可能暫時影響整體投資情緒，但市場上仍有川普調降稅率、日相高市早苗擬砸17兆日圓振興經濟、組裝大廠與OpenAI合作等利多因素，投資人可逢低承接，以中長線AI趨勢股、業績題材族群為選股方向。

法人私下表示，想要穩穩賺到AI趨勢報酬，最簡單方式就是買進台積電；以明年獲利上看超過70元、2027年會再進一步提升來看，現在股價1500元以內，都可閉著眼睛買，且能安心睡得著。

更多鏡週刊報導

台股摜破月線收長黑、跌逾500點 法人提醒未來緊盯兩件事

普發萬元3／普發1萬元投資攻略 回檔10％再出手、ETF＋高利活存雙軌賺

今年最賺王3／不靠重押台積電照樣賺 2檔台股科技基金報酬率超車神山