台股重挫逾400點失守3萬2 台積電大跌20元

【記者許麗珍／台北報導】美股主要指數收黑且科技股回檔，台股受其影響，今開低走，開盤大跌400點，終場大跌488.54點或1.51%，收在31,801.27點，失守3萬2，成交金額6900.57億元。權值股台積電今早盤下跌25元，終場跌幅收斂下跌20元收1765元。

華爾街投資人質疑人工智慧（AI）行情已達高峰，國科技股回檔，美股道瓊工業指數4日終場上揚260.31點或0.53%，收報49501.30點；標普500指數下挫35.09點或0.51%，收在6882.72點；科技股為主的那斯達克指數下挫350.61點或1.51%，收22904.58點；費城半導體指數重挫347.18點或4.36%，收7619.16點。

台股4日上漲94.45點，收在32289.81點，收復5日線約32141點，但權值股台積電熄火。三大法人合計買超157.78億元，其中自營商賣超16.69億元，投信買超53.81億元，外資及陸資買超120.66億元。

