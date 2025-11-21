台股重挫逾800點 台積電大跌60元開1,395元

【記者呂承哲／台北報導】台股21日開盤再度失守2萬7千點大關，以26,821.97點、挫跌604.39點開出，早盤氣氛明顯轉弱，大盤開低後維持下行壓力，盤勢持續震盪整理。

開盤五分鐘，大盤最低跌至26,570.68點，下跌855.68點。大型權值股表現疲軟，台積電（2330）下跌60元報1,395元，鴻海（2317）跌10.5元報226元，台達電（2308）下挫47元至907元，聯發科（2454）亦跌50元開在1130元，拖累指數表現。

市場情緒在輝達強勁財報後仍延續樂觀，上週台股因AI題材發威大漲逾800點，也推升國民ETF元大台灣50（0050）規模於11月20日突破9,134億元，朝兆元級ETF邁進。第四季以來淨申購達1,245億元，受益人數突破183.73萬人。隨規模放大，0050經理費率降至0.096%，未來可望下探至0.05%。法人指出，受惠AI長期成長，0050、0056持續吸引資金，成分股台積電、鴻海、台達電獲外資看好2026年EPS年增17%、21%、42%，成為市場資金最聚焦的核心標的。

美股表現方面開高走低，道瓊工業指數下跌386.51點或0.84%，收45752.26點。標普500指數點下跌103.40或1.56%，收6538.76點。那斯達克指數下跌486.18點或2.15%，收22078.05點。費城半導體指數下跌317.96點或4.77%，收6352.07點。

