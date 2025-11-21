台股重挫！賴清德這樣說 他：換馬英九吃藥

▲前總統馬英九。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（21）日重挫，加權指數跌一度跌逾1000點，27000點關卡得而復失，已達盤中歷史第十大跌點，股民哀嚎遍野；對此，賴清德總統今天前往彰化溪洲視察農地時表示，馬英九曾說他任內股市要達到兩萬點，但事實上，馬將政權移轉給蔡英文時，僅在8000點上下。對此，主持人謝曜州狠酸，「輪到馬英九吃藥了」。

針對台股重挫一事，賴清德今日表示，馬英九時代經濟是有增加，但只增加2.8%，任內曾說股市要達到兩萬點，但將政權移轉給蔡英文時，僅在8000點上下。

賴清德指出，但蔡英文時代，每年經濟成長3.2％，比馬英九還多，並且蔡英文將職權移交給自己時，股市為23000多點，由此可見，台灣的總體經濟一直在進步，且國民平均所得是3.8萬美金，贏過日本、美國，相信打拚一點，明年有望超過4萬美金，國際社會都看好台灣的經濟。

日前賴清德曾喊話立法院長韓國瑜出面，聲援被中共公開脅迫的綠委沈伯洋，被韓回嗆「自己生病要別人吃藥」，如今這番回應，讓謝曜州今日在臉書發文狠酸，「輪到馬英九吃藥了」；網友們也紛紛留言表示，「馬維拉再現」、「馬英九可沒有把台積電送給美國」、「怎麼不說馬總統時的物價跟觀光榮景？」、「今年是馬英九政府執政第17年」。

