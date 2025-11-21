台股重挫 阮清華：國安基金還沒退場大家不用太擔心

（中央社記者呂晏慈台北21日電）台股今天寫史上第6大跌點，外資大砍新台幣逾900億元，目前國安基金持續在場內執行任務，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天表示，台股基本面穩健，預期台灣今年經濟成長率會超過5%以上，就經濟體質來講，這可能是短期的波動，「現在國安基金還沒退場，我們會看整個市場的狀況」，大家不用太擔心。

台股今天開低收低，加權指數終場下跌991.42點，為史上第6大收盤跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。外資及陸資賣超915.36億元，為史上第4大賣超金額。

阮清華今天下午在財政部普發現金郵局領現宣導記者會後接受媒體聯訪時談及，今天股市其實是受到國際影響，特別是美股的影響，不只是台股，包括韓國、日本、香港等股市幾乎全面下挫。

阮清華說，他認為台股目前基本面相當穩健，預期台灣今年經濟成長率會超過5%以上，就經濟體質來講，這可能是短期的波動。

阮清華表示，國安基金會密切關注整體國際政經情勢變化，並妥適處理，「現在國安基金還沒退場，我們會看整個市場的狀況」，大家不用太擔心。

他也說，股市是經濟的櫥窗，若經濟好，長遠來說不用太擔心，投資人還是要注意自己能承擔的風險，進行妥適的操作。

阮清華補充，昨天輝達（NVIDIA）財報亮眼，儘管外界擔心人工智慧（AI）泡沫化，但目前從這份財報看起來，好像沒有這種狀況；而美股下跌可能是因為9月非農就業報告結果，會影響到美國聯準會（Fed）降息速度，但股市不是看1、2天，而是要看得比較長遠、觀察趨勢。（編輯：潘羿菁）1141121