台股重挫1478點創第6慘！投信狂掃4金融！這檔吞9萬張最夯

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財經中心／許展溢報導

凱基金終場下跌2.93%，收在28.2元，成交量20.23萬張。（圖／凱基金）

台股今（10）日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點，成交金額達1兆3240.93億元。投信今逆勢進場大買167.61億元，前10大個股清單中，金融股就佔了4個席次，其中，又以凱基金（2883）最多， 掃了高達9萬3764張。

受市場恐慌情緒蔓延影響，台股今日遭遇強烈賣壓，盤面上由聯發科、台積電、台達電等重量級高價權值股領頭下殺，總計高達1383家上市櫃企業股價同步遭到血洗。不過，投信今仍買超167.61億元，觀察籌碼流向，此波主要瞄準金融族群與部分老牌傳產、AI權值股。值得注意的是，投信狂掃最多的凱基金是群益台灣精選高息ETF（00919）中的熱門新兵，高居買超排行榜首位。凱基金終場下跌2.93%，收在28.2元，成交量20.23萬張。

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投信買超前10大個股：

1、凱基金（2883）93,764張。

2、遠東新（1402）25,114張。

3、廣達（2382）20,635張。

4、富邦金（2881）20,469張。

5、台新金（2887）18,461張。

6、正新（2105）14,094張。

7、和碩（4938）12,868張。

8、興富發（2542）9,021張。

9、統一證（2855）8,819張。

10、中租-KY（5871）8,415張。

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