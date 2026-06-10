台股重挫1478點！台積電跌50元 營建股逆勢「8檔」攻漲停

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受美國即將公布CPI、PPI通膨數據及聯準會召開利率決策會議（FOMC）等變數影響，台股今（10）日開低走低，重挫1478點跌破4萬4關卡，來到43225點，回吐昨日漲點。

權值股部分，台積電下跌50元，來到2255元，跌幅2.17%，聯發科來到4155元，跌320元，下挫7.15%，鴻海來到263元，下跌14.5元，跌幅5.23%，來達電也重挫8.9%。

觀察今日盤面，營建類股則因央行總裁央楊金龍明確表態「選擇性信用管制就到這」的消息激勵，全坤建、欣巴巴、京城、國建、聯上發、冠德、三地開發、工信共8檔收漲停，愛山林、遠雄也有逾8%的漲幅。

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而早盤強勢的被動元件族群翻黑收跌，國巨*小跌0.85%，華新科跌7.39%來到407.5元，興勤跌1.04%來到286元，立隆電由紅翻黑，一路打到跌停。

（封面圖／東森新聞）

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