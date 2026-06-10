台股重挫1478點 收最低43225點失守月線

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（中央社記者曾仁凱、何秀玲台北10日電）科技股賣壓湧現，台股今天承壓，午盤過後急殺，集中市場指數以全日最低點作收，下跌1478.90點，收在43225.54點，失守月線約43349點，創史上第6大收盤跌點，昨天強彈1201點，今天全數沒收。成交值約新台幣1兆3240億元。

4大權值股表現，台積電終場下跌50元或2.17%，收在2255元；聯發科大跌320元或7.15%，收4155元；台達電重挫215元或8.90%，收2200元；鴻海跌14.5元或5.23%，收263元。

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大立光跨足CPO（共同封裝光學）出現重大進展，董事長林恩平9日股東會中透露，預計9月前完成首條自動化試產線建置，今天盤中拉出連續第2根漲停，終場大漲245元或6.31%，收4130元。

被動元件族群今天表現戲劇化，龍頭國巨開盤不久股價直攻漲停，率領逾10檔族群個股亮燈漲停，不過午盤過後國巨帶頭急殺、由紅翻黑，終場下跌7元或0.85%，收在819元，全場高低震盪超過百元。

中央銀行總裁楊金龍今天表示，選擇性信用管制措施「就到這裡」，市場解讀短期不會再祭出第8波房市管制措施，激勵建材營造類股強勢上攻，成為盤面焦點族群之一，全坤建、欣巴巴、京城、國建、冠德、三地開發、工信及聯上發均攻上漲停；愛山林終場上漲8.64%，遠雄上漲8.16%，長虹上漲7.46%。

中信投顧總經理陳柏州分析，這波股市漲多拉回，主要不是基本面因素，從剛結束的台北國際電腦展（COMPUTEX）可以看到，AI基本面沒有太大變化，仍然蓬勃發展。

陳柏州認為，現階段觀察重點在於籌碼面，首先是融資餘額，截至週二，上市融資餘額約新台幣5638億元，其中約2000億至2500億元為今年新增資金，接下來如果能降至5000億元以下，籌碼結構會比較健康。

他表示，其次是外資未平倉的期貨空單從上週五的歷史高點6.9萬口，本週有稍微下降，週二降到約6.18萬口，接下來最好能降到6萬口以下；第3是美國公債殖利率目前維持在4%至5%高檔，若持續偏高，可能壓抑股市表現。（編輯：林家嫻）1150610