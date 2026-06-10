台股重挫1478點！楊金龍「不加碼管制」訊號 營建股逆勢逾10檔漲停

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今台股重挫近1500點，失守4萬4。（圖／黃耀徵攝）

台股今(10)日終場重挫1478.9點，收於43225.54點，成交量1.32兆，創下史上單日下跌第6大。台積電(2330)下跌2.17%，收在2255元，台達電(2308)、聯發科(2454)則分別重挫8.9%及7.15%；而營建股則逆勢走強，逾10檔漲停。

今日市場多頭指標全面轉弱，權值股成為外資與自營商調節的主要對象。龍頭台積電開高走低，終場下跌2.17%、50元，收在2255元，對指數形成明顯壓力；其餘科技權值股亦全面走跌，台達電盤中一度逼近跌停，終場大跌8.9%、收2200元，IC設計龍頭聯發科下挫7.15%、收4155元，鴻海(2317)跌幅亦逾5%、收263元。在電子權值股同步走弱下，大盤支撐力道明顯鬆動。

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央行總裁楊金龍今日釋出「不加碼信用管制」訊號，讓營建股逆勢開紅盤。（圖／周志龍攝）

不過，央行總裁楊金龍今日接受立委質詢被問及房市信用管制時表態，「選擇性信用管制就到這裡」，雖不代表18日將舉行的央行理監事會會放寬管制，但卻清楚表明沒有加碼管制的規畫。

這也讓營建類股翻紅同慶，包括三地開發(1438)、國建(2501)、全坤建(2509)、冠德(2520)、京城(2524)、聯上發(2537)、工信(5521)、欣巴巴(9906)、斐成(3313)、聯上(4113)、永信建(5508)等，以及代銷龍頭海悅(2348)皆漲停作收。

法人指出，台股本波回檔主要受三大因素影響。首先，指數自高檔以來尚未出現明顯修正，與季線乖離仍處相對高檔，部分權值股近期多以橫盤整理方式消化漲幅，呈現「以盤代跌」格局。其次，融資餘額單日再增128.65億元，顯示市場籌碼仍未有效沉澱。第三，外資前一交易日大舉賣超917.33億元，創下史上第八大賣超紀錄，且期貨淨空單維持在6.1萬口以上，整體偏空氛圍持續升溫。

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