台股重挫439點摜破3萬2！三大法人賣超逾535億 外資大砍記憶體股

台股今日（2/2）開低走低！主要權值股台積電、台達電、聯發科紛紛走跌，午盤一度重挫逾700點至31359點。收盤跌勢趨緩，加權指數跌了439.72點，以31624.03點作收，摜破10日線！三大法人合計賣超535.36億元。

外資上週五賣超512.39億元，今日再倒貨481.18億元，2日來已賣超台股近千億。自營商今賣超104.98億元，已連4賣。投信轉手買超50.8億元，終結連26賣。

外資今日賣超重點為 0050（元大台灣50），位居賣超首位，張數達7萬9,109張；另賣出 00878（國泰永續高股息）2萬3,863張及 00990A（主動元大AI新經濟）2萬1,637張，0056（元大高股息）1萬8,037張；還出脫多檔記憶體股如力積電、南亞科、華邦電、至上，各賣超5萬9,010張、2萬9,461張、2萬2,353張、2萬2,205張；另倒貨華邦電母公司華新3萬2,533張。

記憶體股今日紛紛不支倒地！南亞科、華邦電、力積電、鈺創、群聯、創見、廣穎、至上、品安、華東等多檔跌停；旺宏、威剛、十銓、宇瞻跌逾8%。顯示投資人獲利了結，出脫手中持股。

投信今天轉手買超50.8億元，總算終結連26賣，但投信圈主管指出，明年有兩檔ETF新掛牌，因此開始進場建立持股，ETF投資人停利潮是否休止，仍需要持續觀察。

台股收盤重挫439點！失守三萬二 台積電跌至1765元！記憶體股淪韭菜躺平

