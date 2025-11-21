台股重挫991點、三大法人賣超逾千億元! 國安基金操盤手阮清華說話了

財政部政務次長阮清華出席「全民＋1政府相挺」普發現金記者會，以國安基金操盤手身分向投資人信心喊話，台灣經濟基本面非常好，輝達財報也看不出AI有泡沫 。李政龍攝



台股今（21）日收盤重挫991點，寫下史上第6大跌點紀錄，三大法人今合計賣超1080億元，國安基金操盤手、財政部政次阮清華喊話，台灣今年經濟成長表現非常好，GDP年增率會在5%以上，投資人要有信心，國安基金也還沒退場，會密切留意國際政經情勢變化，並做妥適處理。

財政部今天舉行普發現金1萬元，郵局領現啟動記者會；阮清華會後受訪時對台股今日重挫信心喊話。阮清華說，今天台股下跌是受到國際、特別是美股影響，不只台灣下挫，包括韓國、日本、香港股市幾乎全面下挫。

阮清華說，台灣目前的基本面其實都相當的穩健，今年的這個經濟成長率GDP的成長率就會超過5%以上，就我國經濟體質來講，台股重挫可能只是短期波動，國安基金會密切關注整體國際及政經情勢變化，並妥適處理。

「現在國安基金還沒退場，我們會看這個整個市場的狀況，進行妥適的處理。大家不用太擔心啦！」阮清華喊話。

媒體詢問，國安基金今天是否有積極護盤？阮清華遵循國安基金「來無影、去無蹤」原則，連續答了3次「不方便說」。

是否對台股還保有信心？阮清華表示「當然有信心啊！」他重申，台灣今年經濟成長其實相當好，這從輝達最新公布的財報就可看出，輝達財報非常好嘛！大家擔心的AI泡沫，但從輝達財報看起來沒有這種狀況。

阮清華進一步表示，今天台股重挫主要是受美股下跌拖累，而美股會下跌，大部分是美國內部問題，像是非農就業數比預期還要多很多，以致影響市場預期降息的速度。

阮清華表示，國安基金會密切關注，也向投資人喊話，股市不是只看一天、兩天的波動，要看得比較長遠，看整體趨勢。

台股重挫成為投資人談論話題，阮清華表示，股市在下跌時，民眾財富也在縮水，當然會緊張，但仍希望投資人不只看一天，要看得長遠；尤其台灣今年經濟基本面真的非常穩健。他說，經濟穩健真的很重要，股市是經濟的櫥窗，如果台灣經濟表現好，其實不用太擔心，但也提醒投資人當然還是要注意相關風險，就自己能承擔的風險，做妥適操作。

