台股重挫991點 三大法人賣超逾千億元! 外資賣超915億元寫史上第4大

台股今天重挫991點，三大法人賣超逾千億元。資料照，廖瑞祥攝



台股今天開低收低，終場下跌991.42點，創下史上第6大收盤跌點，以26434.94點，跌破26470點季線關卡，根據證交所統計，三大法人今天合計賣超賣超1080億元，其中外資賣超915.35億元，為史上第4大賣超紀錄，自營商(避險)則賣超141.24億元、自營商(自行買賣)賣超11.49億元，投信賣超12.62億元。

輝達財報傳出應收帳款集中度高，加上市場憂慮聯準會12月降息的可能性減低，美股主要指數收跌，台股今日（11/21）盤中一度跌逾千點，最低跌1031點至26395點。收盤下跌991.42點，以26434.94點作收，創下史上第6大收盤跌點紀錄，單日跌幅3.61%，同步失守季線。累計本週下挫962.56點，周線收黑！

值得注意的是，台積電收盤下跌70元，收在1385元，市值縮水1.81兆元，滑落至35.91兆元。

根據盤後統計，三大法人合計賣超1080億元，其中外資賣超915.35億元、自營商賣超(避險)141.24億元、自營商(自行買賣)賣超11.49億元，投信賣超12.62億元。

