台股重登28100點 法人：內資續布局紅包行情

日本央行宣布升息1碼，不確定因素消除，且幅度尚稱溫和，資金重回台北股市布局，三大法人今天(22日)買超新台幣395億，外資扮推手，台股加權指數終場上漲453點，收28149點。分析師認為，近期外資陸續放耶誕節長假，但在元月效應以及農曆過年前，可關注內資布局紅包行情。

日本央行(BOJ)於19日宣布升息1碼，也就是0.25%，將政策利率調高至0.75%，達到近30年來最高水平，以應對持續的通膨壓力，這也是日本央行今年1月以來首次升息，象徵超寬鬆貨幣政策時代正式結束，市場預期將持續正常化。

國內法人指出，對於日本央行此次升息幅度，市場以「鴿派」解讀，美股四大指數上週五連袂上揚，日本股市以及韓國股市22日都以大漲超過1.5%開盤，台北股市今受激勵，加權指數終場上漲453點，收28149點。分析師許博傑說：『(原音)最主要就是在反映整個日本央行的動作。另外，由於先前市場擔憂日本央行的升息，反而在現在塵埃落定之後，在年底之前，全球股市應該有機會迎來一波上漲的走勢。從台股今天的表現來看，台積電大漲超過2%，是帶動整個指數往上的最大功臣；另外包含像權值股的台達電、光寶科以及鴻海、廣達等等，也都是往上攻高。』

此外，各界看好2026年的AI需求仍相當強勁。分析師認為，全球四大雲端服務供應商(CSP)，包括亞馬遜(Amazon)、Google母公司Alphabet、微軟(Microsoft)及Meta都上修全年資本支出，加上輝達之前喊出手上有5,000億美元的訂單，因此對台廠包括台積電等供應鏈基本面問題不大，目前觀察外資何時歸隊；至於元月效應以及農曆過年前，則持續關注內資布局的紅包行情。

匯市部分，亞洲主要貨幣對美元22日大多偏強走勢，新台幣匯價受台股上漲強勁走升，一度升破31.5元價位，終場小幅升值0.3分，收31.523元。(編輯：沈鎮江)