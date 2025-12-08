台股重返2萬8 市值挑戰百兆元大關
市場預期美國聯準會周四（十一日）可望降息，激勵台北股匯市雙漲，台股在台積電等權值股領軍下重返兩萬八千點大關，更推升上市市值首次登上九十二兆元，將挑戰百兆元大關；其中富邦金、昇達科等八檔個股率先改寫掛牌以來市值最「胖」紀錄，台積電、南亞科等八檔個股單日市值就增胖逾百億元，締造台股新紀錄。
台股大盤昨開高走高，權值股與記憶體族群點火上攻，指數上漲三二二點、收在二萬八三○三點；三大法人同步買超，其中外資及陸資買超一四○點八七億元。
富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等人指出，昨盤面呈現百花齊放態勢，市值創新高的個股有八檔，包括洋基工程、崴寶、竑騰、華東、昇達科、鼎炫—ＫＹ、晶彩科及富邦金。此外，單日市值增加百億元以上的個股也有八檔，分別是台積電、南亞科、日月光投控、華邦電、聯發科、玉山金、群聯與鴻海。其中，權值龍頭台積電受周四除息預期吸引買盤大舉進駐，大漲卅五元、收在一四九五元，市值暴增逾九千億元。
新台幣匯率方面，新台幣兌美元昨以卅一點二六元開盤後，盤中一度大漲一點六角，最高來到卅一點○九八元，午後美元買盤湧現，升幅略微收斂，終場小升五點六分，收在卅一點二○二元，創十一月中旬以來高點。
