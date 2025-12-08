台股重返28200點！金融指數創新高 科技股每遇多頭年都勝大盤

台股今天持續發動攻勢，截至發稿為止，指數上漲超過2百點，重新站上2萬8200點之上，連續第五天上漲，也為近期即將募集的台股ETF，帶來好時機。

類股表現方面，金融指數今天改寫歷史新高，最高來到2299.5點，不過，漲勢稍微壓回，目前回到平盤附近；拉抬指數的要角依舊是電子股，另外，台玻今天大漲，也帶動玻陶類股有不錯表現。

展望後市，法人統計2005年以來，台股歷經5個多頭行情，電子指數漲幅都大勝大盤，近10年，電子股漲贏大盤的幅度甚至越拉越大，彰顯多頭時期，科技股往往領漲大盤，今年來，台股也在AI題材效應引領科技類股上漲下，大盤創下歷史新高。

法人認為，2026年AI科技題材蓄熱下，後市行情還是可期待，投資人可選擇主動選股策略，即時掌握科技創新投資契機的主動式台股ETF，像是投資策略靈活、聚焦創新科技的00992A，趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

例如市場首檔也是唯一台股科技主動式ETF：主動群益科技創新ETF(00992A)，今天展開募集，不失為投資人善用普發1萬元的理財好選擇。

無獨有偶地，第一金投信也將推出00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，12月15日起開始募集，投資人最低只要1萬元起就能參與台股爆發力與結構性成長行情。

00994A投資策略，依系統化原則篩選出：具備獲利成長、技術線多頭、法人加碼，及股價強勢標的，且第一大持股權重最高可達30%。

第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中說，台股多頭盤整行情，一方面要採取系統化主動選股策略，選股重於選市，一方面則是擴大投資池，從更廣泛的市場挑選更多飆股，台股市值前500大企業，涵蓋台股市值逾90%，更具備代表性，同時也有機會找出更多高成長潛力的標的。

CMoney統計，台股市值前500大企業近一年EPS平均增速達37.8%，高於市值前50大企業的32.1%；此外，統計近三年富時50指數累計報酬達185%，其中贏過指數成份股共有30%，15檔個股的平均累計報酬達484%。

張正中指出，這反應投資策略要聚焦真正的強勢標的，才能更有效創造超額報酬空間。

張正中強調，透過500大企業股票池，也增加找到強勢產業與優質標的機會，例如，近三年市值前500大企業中，有高達74檔個股表現優於權值王台積電，從更廣闊的選股空間，透過主動操作創造Alpha，提供投資人掌握市場超額報酬機會。

展望 2026年第一季，瀚亞投信表示，持續看好 AI 產業向外擴散，但明年上半年需留意新舊產品交替的空窗期與地緣政治風險。目前台股評價已來到歷史區間上緣，市場存在拉回風險，盤勢看法偏中性，建議拉回時可尋找買點。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，AI 需求強勁，整體供應鏈第四季業績將持續走高，上游原物料如記憶體價格上漲，也是景氣復甦的重要推力之一。

他進一步表示，2026 年第一季台股仍有三大利多，包括 AI伺服器 GB平台進入大量量產階段，GB300有望延續高峰；全球主要國家降息政策，市場預期各產業在 2026年可望復甦；以及北美CSP業者提高 2025年資本支出，2026年也有望維持雙位數成長。

不過，姚宗宏提醒，目前台股評價已接近合理歷史區間上緣，AI產在 2026上半年也將面臨新舊平台交替的空窗期，而 CSP業者舉債擴大投資等疑慮，可能影響市場情緒。

主流產業仍聚焦AI族群，較看好AI供應鏈的先進製程晶圓代工、電源、CCL、散熱，以及AI邊緣應用的電子原物料如記憶體與載板，網通產業則看好光通訊與機器人。

