台股重返32K！記憶體族群滿血復活 台積電重回1800元大關

美股2日市場多空拉鋸，惟受惠盤中買盤回流，四大指數呈現V轉格局，終場全面收高，激勵台股加權指數3日展開反攻，開高大漲超過600點，重返32,000點整數大關，台積電（2330）大漲35元，重返1,800元整數大關，記憶體族群經歷前日的跌停潮血洗後重拾信心，旺宏（2337）、十銓（4967）、華邦電 （2344）等多檔大漲。

美股2日四大指數呈現V轉格局，終場全面收高，激勵台股加權指數3日展開反攻。（圖/資料照）

美股四大指數2日展開反彈，道瓊指數上漲515.19點或1.05％，收在49,407.66點；標普500指數上漲37.41點或0.54％，收6,976.44點；那斯達克指數上漲130.29點或0.56％，收23,592.11點；費半指數上漲136.02點或1.70％，收8,134.49點。

統一投顧表示，台股2日開低走低，量縮堅守月線。技術指標KD、RSI皆轉折向下，MACD柱狀體由紅轉綠，短線動能轉弱。加權指數一月大漲10％，1月30日已改變短期延五日均線上漲慣性，融資卻又增加，加上年前丙種獲利結帳，整體進入震盪。

台灣基本面強勁，台股漲多整理並非壞事，短期以貴金屬何時止跌，視為風險資產回穩重要指標。第四、盤面資金聚焦散熱、探針卡、部分低軌衛星等族群，包括健策、旺矽、昇達科等表現強勢。

群益投顧則指出，過往對台股有相當推升影響的AI指標大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，總能帶動台股電子股激情，為本次台股反應恰恰相反，拉高市場疑慮、衝擊多頭分圍。而根據過去農曆春節前後行情統計經驗，亦深化封關前台股基期相對承壓的市場疑慮。（工商時報鄭郁平報導）

