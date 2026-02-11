台股金蛇年封關日 大盤指數.台積電雙寫歷史新高
台北市 / 綜合報導
台股金蛇年封關，今天是春節前的最後一個交易日，即將休市長達11天，台股表現強勁，指數、護國神山雙創新高，但就有股民擔心抱股過年會有風險，猶豫要不要獲利了結，根據統計近20年來，年後首個交易日有14次收紅，勝率高達70％；不過分析師也提醒，還是要留意國際地緣政治風險及關稅議題，小心為妙！
記者吳任瑜說：「台股金蛇年封關日延續漲勢，早盤大漲將近3百點，再寫新紀錄。」衝衝衝護國神山再創巔峰，農曆年前的最後一個交易日，台積電開平盤1880元，一路向上竄，早上10點40分左右已經，突破1910元大關，持續往股民喊的，股號2330元價位邁進，同步帶領台股創下新高，但接下來即將休市長達11天，該抱股過年還是該獲利了結。
投顧副總黃文清說：「如果你的手上的部位，是滿檔的或者是有槓桿的部位，融資的部位，期貨選擇權的部位，是建議先減碼，獲利了結。」看看近幾年數據，受到前年賣壓影響，2021年到2024年，都是小漲小跌作收，2025年封關大漲344點，不過年後第一個交易日，近五年都是大漲百年作收，為新的一年開出好彩頭。
投顧副總黃文清說：「台美的對等關稅的協議會正式簽署。」投顧副總黃文清說：「那這個受惠的類股，是集中在像是傳產的族群，特別特別的留意，尤其它們的基期都相對比較低。」統計近20年台股春節前後數據，年後首個交易日有14次收紅，6次收黑勝率高達70％。
但分析師提醒，國際地緣政治風險，以及美國最高法院將在，美國時間2月20日，宣判川普關稅裁決結果，還是要小心操作安全至上。
防「自由座之亂」重演 高鐵春節疏運推燈號服務
2026春節檔期電影多！ 武打片.家庭喜劇陪過年
台灣高鐵推春節限定「等候預估燈號」 假期搭自由座「看LINE避人潮」
台股封關日盤中漲逾500點！續創史高 台積電刷新天價1925元
美股週二漲跌互見，那指下挫逾百點。台股今日（2/11）面臨蛇年封關日，開盤不到5分鐘就漲逾300點，早盤最高漲近300點至33369.42點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1905元，改寫新天價。
台股走強 櫃買市場今年創3新高
櫃買中心今日表示，隨著台股走強，櫃買市場表現也亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高，加上今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均值也達1.43億元新高，共創下3項新高紀錄。
三大權值股領頭衝刺封關行情 金蛇年台股漲萬點
台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。
蛇年封關日大漲！台積電突破1,900元，台股連三天飆600點
【財訊快報／黃啟乙】台股今日迎接蛇年封關行情，台積電(2330)、台達電(2308)、台塑集團、鴻海(2317)等權值股表現強勁，推動大盤持續上攻，盤中連續第三天單日大漲逾600點，準備再創歷史新高。 其中，台積電股價突破1,900元關卡，後市有望挑戰2,000元大關。元月份營收再創新高，是力挺股價的重要關鍵。隨著上市櫃企業元月營收陸續公布，加上台灣出口再創新高，今年第一季呈現「淡季不淡」格局，顯示基本面依然穩健。 值得注意的是，台灣出口持續增長的動能，主要來自AI相關產品，這股增長力量也正擴散至相關產業。例如，占台灣空運出口比重逾50％的遠雄港(5607)，營收月月上升，元月份達4.22億元，較去年同期成長41.1%，營收增長趨勢與台灣出口表現高度一致，可視為AI出口的「最後一哩路」，也許今年會有更大的表現。
《盤中解析》抱股過年信心不減！ 權王、大盤雙新高
【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調
台股基金近2年十強排行榜！績效均翻倍 法人仍看好後市
台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。
台積電爆炸性成長ADR大漲6.49美元 美股收盤漲跌互見
【國際中心／綜合外電】全球晶圓代工龍頭台積電公布1月營收，出現不可思議的爆炸性成長，讓台積電ADR（TSM）大漲6.49美元、漲幅1.83％，收盤價361.90美元。至於在美股方面，美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市今天走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。
台股封關日續創高 新台幣爆量升破31.5元關卡
馬年將至，台股封關日開高走高，大盤指數盤中大漲逾500點；匯市同步走強，新台幣兌美元匯率一早升破31.5元關卡，中午暫收在31.493元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。新台幣昨日震盪收紅，外資在集中市場大舉買超，熱錢持續回流加上美元偏弱整理、出口商年底拋匯，早盤新台幣匯價
盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
2/11 台股盤中：台積創高，指數大紅高調迎封關！汽車關稅談判埋梗年後新局？
台美對等貿易協定進入最後談判階段，市場高度關注的焦點之一，是美製汽車進口關稅是否由現行 17.5％ 一口氣降至零。不過，說到汽車關稅概念股，除了車商，車用零組件也是市場關注族群，東陽打底近一年，市場會給一個重新評估的機會嗎？
台股ETF投資續熱，金蛇年總受益人數逾1260萬人
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:10:39 新聞中心 發佈台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆元。 市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選，冀降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，而投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。 觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。00982A 於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後台股量能可望進一步增溫、延續漲勢；今年對電子產業獲利成長保
台股今封關 台積電衝1900元之上 大盤站穩33000點
台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。 台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。 台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。 台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。 華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響
《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減4、小型指數增12減11
【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，刪除儒鴻(1476)、正新(2105)、億豐(8464)、豐泰(9910)等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬(1815)等12檔、刪除嘉里大榮(2608)等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。 MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，儒鴻、正新、億豐、豐泰等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。 全球小型指數方面，台股成分股此次新增12檔，包括儒鴻、富喬(1815)、正新、世紀*(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、東方風能(7786)、禾榮科(7799)、尖點(8021)、福懋科(8131)、億豐、豐泰。 遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮、僑威(3078)、拓凱(4536)、永信建(5508)、胡連(6279)、GIS-KY(6456)、大樹(6469)、晶心科(6533)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)、振樺電(8114)。 MSCI分別在每年2月、5月、
抱股過年這樣選！主動式台股ETF 00982A配息10%有看頭
台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.28兆。
印製「台積電研發」冰晶石馬克杯、「積蜜」蜂蜜...神山員工如何把廢料變身零負評神祕禮品？
從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。
【蛇年封關】台積電蛇年市值大增20兆元 每位股東均賺1014萬元
農曆金蛇年今（11）日要封關，不甩要休市11天會不會有未知的風險，投資人抱股過年信心強大，台積電（2330）最高漲45元至1925元，若以此價格估算，神山蛇年市值增加逾20.09兆元，以台積電198萬股民計算，平均每人財富潛在增1014萬元左右。
王道銀隱含現金殖利率可望保4%，今年獲利拚回升
MoneyDJ新聞 2026-02-11 10:11:19 蕭燕翔 發佈銀行金融交易收入減少與轉投資租賃轉虧，王道銀行(2897)去年自結每股稅後盈餘較前年1元高峰減少到0.62元，但美國華信子行與華票(2820)貢獻仍持續成長。外界預估，王道銀會維持不低於近年五成以上的現金股利配發率，力保穩定的現金股息收益率在4%以上，另租賃子公司則觀察中國大環境對其壞帳率衝擊是否收斂，整體獲利力拼自去年低點回升。 王道銀去年個體稅後盈餘下滑主要是換匯(SWAP)交易與金融交易收入減少，合併減幅大於個體則是來自轉投資日盛台駿(6958)租賃轉虧的拖累。另兩家子公司包括美國華信銀及華票則有個位數以上的獲利貢獻年增。 展望今年，王道銀主要事業體中，個體、美國華信銀分別會受惠台灣及美國景氣的持續成長，年增機會較大。華票則有降息支撐。至於日盛台駿租賃，歷經去年的虧損，今年期許中國大環境景氣好轉的壞帳收斂，全年虧損應該不會高過去年。 延伸閱讀：兆豐金今年股息拚續優去年；今年盈餘估再創高拚亞資中心 金管會鬆綁券商承辦高資產財管 資料來源-MoneyDJ理財網
全台2025年核發住宅使照量飆破14萬宅，創29年新高
【財訊快報／記者張家瑋報導】房仲業者彙整內政部資料顯示，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的近29年新高，使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長，尤其2021至2022年核發住宅建照宅數連續2年超過17萬宅，為近30多年來最大量，而一般建築工期約3至5年，因此2021至2022年合計超過35萬宅推案高峰，便於2024至2027年轉為交屋高峰，使房市賣壓沉重的傳言在市場瀰漫。張旭嵐指出，房市在景氣起伏的時期遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過一成，為近7年來新低，在業者「減量經營」的情況下，後續新案市場將逐漸朝「消化庫存」的方向調整，後續讓利促銷的機會增加，消費者有望趁機撿便宜。觀察各縣市2025年的核發住宅使照宅數，以台中市將近2.7萬宅高居全國之冠，桃園市則以約2.57萬宅居次；六都當中，台北市核發住宅
【Hot台股】台達電猛漲6%再闖1200元大關！網讚「隨便買隨便賺」 分析師：安心抱過年
「台積電 台光電 台達電 隨便買隨便賺」「台達電也衝刺啦」「台達好噴啊」「台積電 台達電 台光電都好猛」
OpenAI氣勢回來了 甲骨文、微軟、輝達同步受惠
OpenAI 尚未上市，但這家全球估值最高的人工智慧 (AI) 新創公司，近來積極回應外界對其競爭力與獲利能力的質疑，不只重新點燃市場信心，也讓與自己關係密切的科技巨頭股價止跌回升。 過去幾個月以來，市場曾擔憂 OpenAI 能否履行龐大財務承諾，這些疑慮一度撼動 AI 投資題