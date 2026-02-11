台股金蛇年封關日 大盤指數.台積電雙寫歷史新高

台北市 / 綜合報導

台股金蛇年封關，今天是春節前的最後一個交易日，即將休市長達11天，台股表現強勁，指數、護國神山雙創新高，但就有股民擔心抱股過年會有風險，猶豫要不要獲利了結，根據統計近20年來，年後首個交易日有14次收紅，勝率高達70％；不過分析師也提醒，還是要留意國際地緣政治風險及關稅議題，小心為妙！

記者吳任瑜說：「台股金蛇年封關日延續漲勢，早盤大漲將近3百點，再寫新紀錄。」衝衝衝護國神山再創巔峰，農曆年前的最後一個交易日，台積電開平盤1880元，一路向上竄，早上10點40分左右已經，突破1910元大關，持續往股民喊的，股號2330元價位邁進，同步帶領台股創下新高，但接下來即將休市長達11天，該抱股過年還是該獲利了結。

投顧副總黃文清說：「如果你的手上的部位，是滿檔的或者是有槓桿的部位，融資的部位，期貨選擇權的部位，是建議先減碼，獲利了結。」看看近幾年數據，受到前年賣壓影響，2021年到2024年，都是小漲小跌作收，2025年封關大漲344點，不過年後第一個交易日，近五年都是大漲百年作收，為新的一年開出好彩頭。

投顧副總黃文清說：「台美的對等關稅的協議會正式簽署。」投顧副總黃文清說：「那這個受惠的類股，是集中在像是傳產的族群，特別特別的留意，尤其它們的基期都相對比較低。」統計近20年台股春節前後數據，年後首個交易日有14次收紅，6次收黑勝率高達70％。

但分析師提醒，國際地緣政治風險，以及美國最高法院將在，美國時間2月20日，宣判川普關稅裁決結果，還是要小心操作安全至上。

